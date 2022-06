No te dejes sorprender y participa de este test viral no apto para cualquiera. Todo lo que tienes que hacer en el reto de personalidad de hoy es mirar la imagen, elegir una de las figuras que hay y ver lo que significa para ti al final de la nota. De acuerdo a lo que escojas en este acertijo visual, la prueba revelará cómo te definen tus amigos en la actualidad. ¿Te atreves a pasar por este examen en redes sociales? Aprovecha esta oportunidad que se te presenta y no olvides compartirla con tus seres queridos. ¡Suerte!

En los últimos tiempos, estos test virales se han popularizado como recurso terapéutico, didáctico y creativo con dibujos de mandalas para niños y adultos, pues su estructura ayuda de forma espiritual. Ese mismo significado ha dado una idea de qué depara el universo para nosotros, por lo que te compartimos este reto visual.

Lo que verás ahora es un test de personalidad muy simple, pero que te dejará sin palabras a la vez. Tan sencillo como ello, tu vista captó una figura al ver la imagen y lo único que debes hacer es dejarte llevar sin prejuicios para conocer qué te quiere decir. Prepárate para leer respuestas a esta prueba que quizás buscabas sin querer.

IMAGEN COMPLETA

Test viral: descubre cómo te definen tus amigos según la primera figura que veas en la imagen (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

EL FUEGO

Sobresales por ser una persona que destaca por ser observadora. Eres honesto(a) y muy bueno(a) dando consejos. La gente que te rodea sabe que puede confiar en ti. No crees en las relaciones amorosas a largo plazo. Consideras que es mejor una verdad dolorosa que una mentira piadosa. No toleras la falsedad ni la hipocresía. No crees en las relaciones amorosas a largo plazo.

UN PUÑO

Eres una persona que destaca por tener una mente abierta. No te agrada la zona de confort y por eso estás buscando constantemente nuevas experiencias. Quedarte en un mismo sitio por mucho tiempo te hace sentir estancado(a), sin oportunidad de crecer. Ayudas sin esperar nada a cambio. Te pones en los zapatos del otro. Escuchas y respetas las opiniones de los demás.

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

