El test visual que te mostraremos a continuación es capaz de revelar increíbles rasgos sobre ti con solo una elección. Todo lo que tienes que hacer en este reto de personalidad es mirar la imagen compartida por ‘GenialGuru’, escoger la figura que más haya llamado tu atención y ver su significado para saber la clase de persona que eres. ¿Te atreves a pasar por este desafío viral no apto para cualquiera? No dejes pasar esta oportunidad y anímate. La prueba de hoy es toda una sensación en redes sociales.

Retos como este se han convertido en tendencia en varios países debido a su ‘poder’ de revelar aspectos ocultos de la personalidad de miles de personas, quienes solo tienen que responder una simple pregunta: ¿qué ven primero en la imagen? Dicho esto, te invitamos a probar suerte en uno de los test más buscados en Internet.

La ilustración de ahora está compuesta por tres figuras con diferentes significado cada una de ellas. No obstante, te pedimos ser lo más sincero posible al momento de pasar por este test visual, puesto que dependerá mucho de la percepción de cada persona para descubrir los aspectos ocultos de su inconsciente en la actualidad.

IMAGEN COMPLETA

Test visual: descubre qué clase de persona eres según la primera figura que veas en la imagen (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

UN EXTRATERRESTRE

Si el extraterrestre llamó tu atención, significa que eres una persona que nunca se siente satisfecha. Te cuesta mucho poder aceptar las cosas buenas que tienes a tu alrededor, pues deberás aprender a no malgastar tus fuerzas en asuntos de poca importancia. El negativismo solo te lleva a tener más problemas.

UN PLATO VOLADOR

Por otro lado, si lo primero que viste fue un platillo volador, esto significa que eres una persona que para muy estresada. Deberás aprender a priorizarte, pues no deberás molestarte por asuntos que no te incumben. Si no cambias, tendrás graves problemas de salud, así que deberás calmarte y cuidar tu salud mental.

UNA CUEVA

Si viste una cueva, significa que eres una persona que se destaca por su tranquilidad. Es muy difícil que una persona te haga enojar, puesto sabes enfrentar muy bien los desafíos que se aparecen en tu vida. Tu optimismo te hace sobresalir en todos los ámbitos. Eres buena dando consejos y ayudando a los que más lo necesitan.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

