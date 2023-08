Este día puede ser inolvidable para ti. Todo va a depender de lo que decidas hacer. Yo te doy la oportunidad de que te sumes a un test visual que revelará si realmente disfrutas el presente, siempre y cuando des una respuesta sincera. La prueba es excelente. Está dando la hora en las redes sociales, al igual que “la que saca a la luz si tienes una inteligencia superior” y “la que expone lo que otros piensan de ti”.

En este test visual debes contestar una pregunta muy fácil e importante a la vez: ¿Qué fue lo que captaste primero en la imagen que está más abajo? La mentira no te ayudará en nada. Créeme que si engañas, no podrás acceder a la información exacta sobre ti. ¡No digas después que no te avisé!

La imagen del test visual

En la ilustración solo hay dos alternativas: el caracol y el cráneo. No hay otro elemento, así que evita mencionar algo distinto. Una vez que ya tengas tu respuesta sincera, debes ir a la sección de los resultados. Ten en cuenta que estos son impresionantes, pero no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un caracol y el de un cráneo. (Foto: MDZ Online)

Los resultados del test visual

Caracol:

Si viste primero el caracol, buscas, con frecuencia, poner a prueba tus habilidades. Pocas veces dices “no” a nuevos desafíos. Te encantan las aventuras. Destacas por ser libre. No toleras que te digan qué hacer. Disfrutas el presente. Consideras que la vida es muy corta como para no realizar lo que uno ama.

Cráneo:

Si viste primero el cráneo, tratas a los demás de la misma manera que te tratan. Tratas de crear un mundo mejor todos los días. Siempre estás al tanto de necesitan las personas. Te encanta ayudar a los demás. No soportas ver sufrir a tus seres queridos. Eres generoso(a) y tranquilo(a).

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

