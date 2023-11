Es momento que realices una actividad que te genere bastante satisfacción. Te propongo que participes en el test visual que te permitirá averiguar muchas cosas sobre tu personalidad. Sí, tal y como acabas de leer. Para sumarte a la prueba, solo debes elegir una de las puertas que hay en la imagen que acompaña la nota.

No se te ocurra escoger al azar porque de esa manera no recibirás la información precisa sobre tu forma de ser. Tienes que seleccionar la que más te guste. Es una decisión muy personal. Tómate el tiempo que necesites para pensar. Luego no podrás cambiar tu respuesta.

La imagen del test visual

En total hay cuatro puertas en la imagen, las cuales se diferencian por su color, por su diseño y por lo que tienen a su alrededor. Cuando ya hayas elegido una, debes ir a la sección de los resultados del test visual. Estos han gustado bastante a muchos usuarios, a pesar de no poseer validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro puertas. Debes escoger una. (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Puerta 1:

Si elegiste esta puerta, a veces, lidias con los problemas de otros. Estás lleno(a) de amor y paz. Eres una persona positiva, apasionada, paciente y muy comprensiva.

Puerta 2:

Si escogiste esta puerta, eres una persona muy artística y creativa. Tienes la capacidad para identificar las emociones de los demás. Ves el mundo a través de tu propia perspectiva.

Puerta 3:

Si elegiste esta puerta, usas tu intuición. Sabes cuándo una persona intenta engañarte. Tienes mucha paciencia. Siempre tratas de superar los obstáculos de manera positiva.

Puerta 4:

Si escogiste esta puerta, en ocasiones, eres crítico(a) con los demás. Normalmente guardas silencio sobre la mayoría de las cosas, ya que no aprecias que la gente hable de ti.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

