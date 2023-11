Te aconsejo que te sientes en un lugar cómodo porque al participar en este test visual vas a obtener algo que no es común: recibirás información sobre tu personalidad. ¡Sí, en serio! Y todo por simplemente decir cuál es el vestido que más te gusta. Para ello, mira la imagen que acompaña la nota.

No se te ocurra contestar sin visualizar la ilustración. Si haces eso, tu respuesta no será válida. Lo mismo sucederá si miras la gráfica y luego mientes. ¡Ojo! ¡Guerra avisada no mata gente! De ti depende que sumarte a esta prueba no sea una pérdida de tiempo. ¡Vamos!

La imagen del test visual

¿Cuántos vestidos hay en la imagen? Cinco. Realmente, todos son distintos. Se puede decir que hay para todos los gustos, así que indica cuál es el que más te agrada. Con respecto a los resultados del test visual, te informo que los encontrarás más abajo y que estos no poseen validez científica. Si pensabas que sí, ya sabes la verdad.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco vestidos diferentes. ¿Cuál es el que más te gusta? (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Vestido 1:

Si este es el vestido que más te gusta, eres una persona sensible y amable. Jamás actúas de manera distinta a lo que piensas. Idealizas a los demás atribuyéndoles rasgos positivos.

Vestido 2:

Si este es el vestido que más te gusta, no eres una persona a la que le agrade contar a alguien sus fracasos. Siempre intentas verte bien, sin importar la situación que sea.

Vestido 3:

Si este es el vestido que más te gusta, eres una persona misteriosa. Nadie puede entenderte del todo. Ni siquiera los más cercanos a ti. Tienes la capacidad de destruir cualquier barrera.

Vestido 4:

Si este es el vestido que más te gusta, no puedes vivir sin elogios. Te gusta ser el centro de atención. No te agradan las críticas. Consideras que siempre actúas muy bien. Sabes cómo lograr que una persona haga lo que tú quieres.

Vestido 5:

Si este es el vestido que más te gusta, eres una persona que pone a su familia primero. Estás dispuesto(a) a actuar de manera desinteresada. El egoísmo no va contigo.

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

No te quedes sin participar en un nuevo test visual

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.