Tienes más suerte de lo que piensas, pues ahora se te ha presentado la posibilidad de que descubras si eres una persona ambiciosa o no. Para ello, solo tienes que participar en el test visual que motivó esta nota de Depor, que consiste en mencionar lo que captaste primero en la imagen.

¿Hay muchas opciones en la ilustración? No. Solo están como alternativas la rosa y el rostro. No hay otros elementos. Recuerda que debes dar una respuesta sincera. La mentira está prohibida en esta prueba, pues no ayuda en nada. Si engañas, perderás tu tiempo porque no descubrirás cómo eres realmente.

Las personas que se sumaron a este test visual quedaron contentas con los resultados. Y es que estos son impactantes, pero ojo que no poseen validez científica. Si quieres participar en otras pruebas, puedes hacerlo en la página web de Depor, pues ahí hay muchas. Por ejemplo, está la que es capaz de revelar si eres una persona racional o no.

Imagen del test visual que revelará si eres ambicioso

Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra dos dibujos: el de una rosa y el de un rostro. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Rosa:

Si viste primero la rosa, tratas a los demás de la misma manera que te tratan. Te es difícil disfrutar el presente. Solo te importa el futuro. Hay quienes te ven como alguien tranquilo(a), pero por dentro sueles estar a punto de estallar como un volcán en erupción. Eres muy ambicioso(a).

Rostro:

Si viste primero el rostro, tu familia es muy importante para ti. Vives el presente y no te preocupas ni por el ayer ni por el mañana. Jamás aceptas un “no” como respuesta. Eres inteligente, simpático(a), carismático(a) y muy creativo(a). Tienes un gran poder de imaginación. Consideras que la vida es hoy y por eso la disfrutas al máximo.

