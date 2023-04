¿Qué puedes hacer en tu tiempo libre? Sumarte a este test visual. Y es que la prueba tiene la capacidad de revelar si tú eres una persona racional o no. Todo en un dos por tres. ¿Por qué decimos esto? Porque simplemente vas a tener que indicar qué captaste primero en la imagen para recibir esa información valiosa.

No vayas a pensar que hay muchas opciones en la ilustración, pues solo hay dos alternativas: el caballo y el fuego. Tampoco vayas a dar una respuesta nada más por cumplir. Tienes que ser sincero(a) a la hora de contestar. Así funciona esto. Mentir no permitirá que conozcas cómo eres realmente.

Con este test visual no hay pierde. Si bien sus resultados no poseen validez científica, son sorprendentes y han gustado bastante a muchos usuarios. ¡No lo pienses más! Luego podrás participar en otras pruebas que hay en Depor, como la que consiste en decir qué captaste primero para que sepas si eres indulgente.

Imagen del test visual que revelará si eres racional

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de un caballo y el de un fuego. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Caballo:

Si viste primero el caballo, analizas todo antes de tomar una decisión. Eres racional y auténtico(a). Tu familia es muy importante para ti. Harías cualquier cosa con tal de ver felices a los que amas. No juzgas a las personas sin conocerlas. No das trascendencia a lo que otros opinen sobre ti. Te encantan los desafíos. Vives y dejas vivir en libertad.

Fuego:

Si viste primero el fuego, eres honesto(a). No sabes ocultar lo que sientes. Siempre dices la verdad. No soportas la falsedad. Odias la mentira. Te alejas de la gente hipócrita. Nada se te pasa por alto. Tienes un gran poder de observación. Das buenos consejos. No crees en la monogamia. Prefieres las relaciones cortas, pero memorables. Vas al frente sin importar las consecuencias.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

