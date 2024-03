Entiendo que puede ser difícil de creer, pero los test visuales que hay en Depor siempre han permitido a los usuarios aprender más sobre sí mismos. El de aquí no es la excepción. Te lo digo yo, que ya participé en la prueba y quedé encantado. Si quieres conocer bastantes cosas acerca de ti, súmate tú también. No harás nada complicado para acceder a la información importante. Solo debes seleccionar una pulsera. La que sea tu favorita. Mira bien la imagen que acompaña la nota de Depor y serás capaz de elegir correctamente. Recuerda que solo tienes una chance para actuar bien. Toma las cosas con seriedad. No cometas el error de algunos internautas.

Imagen del test visual

Hay cinco pulseras en la imagen del test visual. Ninguna es igual a la otra. Solo tu preferida es la que debes escoger. ¡Ojo a ello! ¡Ya te lo he recalcado varias veces! Por otro lado, si te preguntas si la prueba posee resultados con validez científica, la respuesta es “no”. Lamento decepcionarte si pensabas que sí.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cinco pulseras distintas. Debes escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Pulsera 1:

Si esta es la pulsera que más te gusta, priorizas seguir tus sueños, deseos y metas. Haces todo lo que está a tu alcance para cumplir lo que te propones. Tus mayores cualidades son la determinación y el propósito.

Pulsera 2:

Si esta es la pulsera que más te gusta, siempre estás dispuesto(a) a ayudar a tus amigos. Consideras que es normal que una persona solicite apoyo cuando está en problemas. No culpas a nadie por su incapacidad para afrontar un conflicto.

Pulsera 3:

Si esta es la pulsera que más te gusta, mantienes una distancia con extraños. No confías en cualquiera. Eres una persona muy reservada. No quieres vivir con el alma abierta.

Pulsera 4:

Si esta es la pulsera que más te gusta, te preocupas por las personas que te rodean. Eres una persona abierta y sincera. La gente más cercana a ti y los conocidos casuales te consideran un verdadero rayo de Sol en sus vidas.

Pulsera 5:

Si esta es la pulsera que más te gusta, buscas la perfección. Eres una persona muy independiente y autosuficiente. También destacas por ser cauteloso(a).

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

