Si en este preciso momento de tu vida tienes una relación sentimental y deseas saber cómo es realmente, no dudes en participar en el test visual que te traigo en esta ocasión. La prueba te brindará esa información más rápido de lo que canta un gallo, al igual que otras como “la que mostrará un oscuro secreto de tu personalidad, según la forma en que sujetas un lápiz” y “la que sacará a la luz tu manera de ser, de acuerdo a tu posición al dormir”.

Participar en el test visual es fácil. Simplemente tienes que decir de qué forma tú y tu pareja se agarran la mano. Para ello, te voy a presentar una imagen con opciones. Elige la alternativa que sea correcta, de acuerdo a tu relación y listo. No dejes pasar esta oportunidad. Aprovecha el tiempo libre que tengas.

Esta es la imagen del test visual

En la imagen del test visual hay tres opciones. Tal y como te dije en el párrafo anterior, debes elegir solo una, pero asegúrate de no mentir. El engaño solo te hará perder el tiempo porque no te llevará a conocer cómo es tu relación realmente. ¡Ya te avisé! La decisión es tuya. También te recalco que los resultados, si bien son impactantes, no poseen validez científica.

Esta imagen se muestra tres formas de agarrar la mano de tu pareja. (Foto: namastest.net)

El significado de la opción que elegiste

Palma con palma:

Si tú y tu pareja se agarran la mano de esta manera, hay un gran y tierno afecto entre ustedes. Esta forma indica un profundo apego mutuo y una fuerte unión. Normalmente es usada por personas que recién han empezado una relación sentimental. Por otro lado, presta atención a quién agarra la mano. El que lo hace, es el líder de la pareja.

Dedos entrelazados:

Si tú y tu pareja se agarran la mano de esta manera, ambos no pueden contener la pasión. Piensan el uno en el otro a cada rato. Pero ojo a esto: quien tiene la mano tensa es porque está listo para entregarse por completo. El que la tiene relajada no valora tanto el amor de la otra persona.

Sosteniendo su dedo meñique:

Si tú y tu pareja se agarran la mano de esta manera, en la relación no hay celos, control y timidez. Todo es fluido y estable. Pero ten cuidado, ya que la posición de las manos también puede significar un simple hábito. Si ambos pasan en silencio todo el tiempo, sería bueno que viajen para que tengan nuevas emociones.

¿Qué puedes aprender desarrollando este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

