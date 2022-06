Atento a los detalles para descifrar más sobre tu forma de ser en este test visual que la rompe en redes sociales. Sí, así como lo lees en este acertijo viral, pues la forma cómo coges la taza puede -y dice- mucho sobre ti. Tienes que ver ampliamente cómo sueles agarrarla y de esta manera podrás conocer, en este test de personalidad, tus virtudes y defectos.

Prepárate para lo que te va a deparar este reto visual. Anda ahora por una taza de la cocina, cógela y mírate al espejo, compárala con una de la imagen y podrás reconocer defectos y virtudes en este test viral.

Las reglas de juego son sencillas en esta prueba de personalidad. Como te hemos mencionado previamente, mira la imagen que viene a continuación y trata de compararte, porque así conocerás más sobre ti.

IMAGEN COMPLETA DEL TEST

Test visual: ¿de qué forma coges tu taza? Desnuda tus virtudes y defectos según tu costumbre. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

Si eliges la primera postura

Virtudes: Eres una persona que confía en sí misma, en sus esfuerzos y no dudas de lo que quieres en la vida. Sabes tomar decisiones por lo que se te considera un líder nato. Posees un buen corazón, lo que permite que te comuniques con los demás sin problema, motivo por el que la gente de tu alrededor te aprecia tanto.

Defectos: A veces pecas de cierto narcisismo. Un exceso de seguridad en ti mismo puede hacerte parecer arrogante frente a los demás. Trata de contener este detalle de tu carácter para protegerte de problemas innecesarios.

Si eliges la segunda postura

Virtudes: Lo que más te define es tu capacidad a la hora de trabajar con otras personas. El trabajo en equipo es lo tuyo. Se te da bien escuchar a los demás y, gracias a tu flexibilidad, haces que el grupo pueda entenderse bien.

Defectos: Aunque trabajar con otras personas se te da muy bien, a sabiendas de que no destacan tus méritos a nivel individual, no siempre eres capaz de producir esa misma energía cuando trabajas por tu cuenta.

Si eliges la tercera postura

Virtudes: Eres una persona tranquila. Es difícil sacarte de tus casillas. También se debe a que tienes una mente bastante fría, que te permite no desperdiciar tus emociones, además de salir ileso de las situaciones más complicadas. Eres de esas personas que prefieren guardarse sus sentimientos.

Defectos: Esa calma, y esa aparente frialdad, empujan a las personas a ser cautos al tratar contigo. Intenta mostrarte más abierto para que las personas no se sientan intimidadas. De lo contrario, al no mostrar tus emociones, podrías terminar aislado.

Si eliges la cuarta postura

Virtudes: Pensar antes de actuar es tu lema. Prefieres invertir tu tiempo en reflexionar sobre tus acciones antes de cometer cualquier error que pueda dar lugar a numerosas consecuencias. En las situaciones más difíciles, y también en las cuestiones amorosas, haces caso a la razón.

Defectos: Tener tanto miedo al fracaso puede llevarte a no disfrutar de la vida. Tu excesiva precaución puede privarte de muchas oportunidades. Intenta aventurarte en situaciones que no sean muy importantes para ver el mundo de otra manera.

Si eliges la quinta postura

Virtudes: Tienes un sentido de la sensibilidad mayor que el de otras personas. De hecho, no estás preparado para abandonar a tu niño interior, y menos para aceptar las responsabilidades ajenas. Solo te rodeas de gente que acepta tu forma de ser.

Defectos: Ser tan sensible a veces te hace parecer demasiado infantil. De no trabajar en fortalecer tu autosuficiencia, podrías volverte una persona caprichosa, y eso a los demás puede no gustarles.

Si eliges la sexta postura

Virtudes: La comodidad es tu apoyo. Dar más de sí no entra dentro de tus planes. Los demás te consideran una persona con la que poder contar siempre. No dices que no a un plan divertido, dejas los problemas de lado, y te centras simplemente en vivir.

Defectos: Al ser una persona que literalmente se lanza a la aventura para no tener que pensar, a veces no previenes las consecuencias que pueden tener tus actos, pudiendo ser demasiado tarde. Quizás debas empezar a reflexionar un poco más cuando se trate de temas importantes.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

