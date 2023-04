El día está perfecto para que recibas información sobre tu forma de ser. Es por eso que ahora te traemos un test visual para que participes y descubras si eres alguien indulgente o no. Simplemente tienes que mencionar qué es lo que tus ojos captaron primero en la imagen que acompaña la nota de Depor.

¿Decir eso te quitará mucho tiempo? Por supuesto que no. Pero ten en cueta que mentir no es una buena idea. Tienes que dar una respuesta sincera para que sepas cómo eres realmente. El engaño no te ayudará en nada. Solo hay dos opciones en la ilustración: la casa y la botella. No hay otros elementos dibujados.

Cada alternativa posee un significado distinto, el cual podrás leer más abajo. Justamente, sobre los resultados del test visual debemos decir que son impactantes, pero no poseen validez científica. Si no tienes ningún problema con eso, ¡genial! Por otro lado, te recalcamos que hay más pruebas en Depor. Por ejemplo, está la que consiste en indicar qué cara viste en una imagen para que conozcas tu verdadera personalidad.

Imagen del test visual que revelará si eres indulgente

Esta imagen, que posee un fondo de color naranja, te muestra dos dibujos: el de una casa y el de una botella. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Casa:

Si viste primero la casa, siempre estás predispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Jamás te limitas a hacer nada porque consideras que el paso por este mundo es muy corto. Muchos admiran tu forma de vivir. Eres humilde, generoso(a) e indulgente.

Botella:

Si viste primero la botella, tu soberbia hace que te cueste reconocer tus errores. En tu vida no tienes permitido equivocarte. Eres responsable, comprometido(a), racional y muy inteligente. Posees una memoria envidiable. Pocas veces tomas una decisión de forma impulsiva.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

