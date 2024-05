El lado oscuro de la personalidad se define a una serie de rasgos que suelen ser dañinos para una persona y que afectaría gravemente al momento de relacionarse. Sin lugar a duda, cada ser humano que existe en este mundo cuenta con, al menos, algún defecto, pero el detalle parte de que algunos les cuesta reconocerlos. En ese caso, te invito a desarrollar un test visual creado por Depor que te indicará cuáles son tus desperfectos en cuestión de segundos con la finalidad de que trates de mejorarlos para convertirte en un individuo para bien. Hasta ahora, los participantes quedaron satisfechos con la jugabilidad de esta evaluación. ¿Dejarás escapar una gran posibilidad?

En caso te hayas fijado en el gráfico, te percataste de tres cartas. Cada una cuenta con un dibujo en el centro que son extraños, pero escogerás tan solo una de ellas. ¿Por cuál te decidiste? Si lo tienes claro, sabrás su oculto mensaje en la zona de resultados. Recuerda, tendrás UNA oportunidad.

CARTA 1

De elegir esta opción, entonces la oscuridad en tu vida está relacionada a que culpas a de tus fracasos o errores a los demás. No aceptas cuando fallaste en el algún momento. No te victimices y sé responsable con las experiencias que te esperan.

CARTA 2

¿Te decidiste esta carta? Esto demuestra que no estás dispuesto a comentar tus problemas a los demás, pues siempre te los guardas en tu interior. Esto te está haciendo daño, ya que escondes ese sufrimiento. Lo recomendable sería expulsarlos con aquella persona de confianza.

CARTA 3

La envidia es aquella oscuridad que no te permite visualizar la luz en su totalidad. Siempre te comparas con los éxitos de los demás y no haces el esfuerzo por conseguir lo que te has propuesto. Recuerda, cada ser humano va a su propio ritmo y tiempo. ¡No te desesperes!

