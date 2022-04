El siguiente test visual viene generando todo tipo de reacciones en redes sociales. Presta mucha atención a los detalles de la imagen y descubre qué tipo de persona eres con solo responder una simple pregunta: ¿qué figura viste primero? Déjate llevar por este reto de personalidad y no dejes pasar esta oportunidad. No hay día que las redes sociales dejen de ser tendencia, y esta semana no podía ser la excepción.

Este tipo de pruebas son compartidas diariamente en redes sociales como Facebook, pues ayudan a comprender detalles ocultos de la personalidad de ciertas personas que se animan a resolverlos en tiempos de pandemia. Ahora, te hemos traído un test viral con el cuál podrás conocer más sobre tu forma de ser en la actualidad.

Este nuevo test es simple, pues solo deberás observar la imagen que pondremos a continuación y responder la siguiente pregunta: ¿qué ves primero? Recuerda que en esta prueba no hay límite de tiempo, ni presiones, así que enfócate en elegir una de las cuatro figuras que aparecen en la ilustración. ¡Buena suerte!

IMAGEN COMPLETA

Descubre qué tipo de persona eres con solo elegir uno de los cuatro animales del test (Foto: Facebook).

SOLUCIÓN DEL TEST

UNA MARIPOSA

En esta etapa de tu vida soles darle a tus seres queridos más de lo que recibís. Este altruismo te caracteriza pero esta clase de sacrificios es lo que impide que completes tus objeticos. Lo mejor es recordar que si uno no se ocupa de sí mismo no se puede vivir una vida plena.

UN PESCADO

Puede sonar algo raro pero tu apego a la realidad es lo que te está molestando. Tu negación a soñar y a depender de la suerte te detiene en muchísimos aspectos. Lo ideal es salir cada tanto de los límites de la realidad con tu mente, así vas a poder tener una mirada mucho más amplia y poder proyectar más aún tu propósito y objetivos en la vida.

UNA ARDILLA

La apatía es aquello que te tiene acongojado y no se da por una cuestión azarosa. En un momento de tu vida preferiste no planear más y rendirte, lo cual también devino en la ausencia de la toma de decisiones. Hay que despertarse y volver a tomar el control de tu vida.

UN CABALLO

Quien elija este animal puede que su análisis profundo de todo que tanto ama es probable que sea lo que más te angustie. Muchas veces suele ser una virtud pero otras necesitas disfrutar del momento. Las oportunidades importantes aparecen una vez sola en la vida y el instinto suele apuntar hacia ellas. Volverse un poco intrépido no está mal de vez en cuando.

¿Qué te pareció este test? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Lamborghini escapó de la policía con una espectacular maniobra en movimiento (Video: YouTube).