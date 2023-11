Ya no necesitas buscar un test visual para saber más acerca de ti. El de aquí es suficiente para que descubras la clase de persona que eres. Lo mejor de todo es que en esta prueba no se exige hacer nada del otro mundo. Simplemente debes responder con sinceridad esta pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen de abajo?

No te estreses. Puedes contestar en el momento que quieras. Solo asegúrate de no mentir. Créeme que el engaño te dejará sin posibilidades de conocerte muy bien y ambos sabemos que no está en tus planos que algo así suceda. ¡Todo depende de ti! ¡Vamos! ¡Di la verdad!

La imagen del test visual

La imagen del test visual te permite apreciar tres animales. Para ser más exactos, hay un perro, un gato y un conejo. El que hayas captado primero es el que debes mencionar. No se te ocurra decir una especie que no está en la ilustración. Por otro lado, te recalco que, aunque la prueba no posee validez científica, ha gustado a muchos usuarios.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra muchos animales. ¿Cuál captaste primero? (Foto: namastest.net)

Los resultados del test visual

Perro:

Si captaste primero el perro, prefieres vivir relajado(a). Eres una persona tranquila, honesta, flexible, sabia y sencilla. Sabes cómo adaptarte a cualquier situación. Das buenos consejos.

Gato:

Si captaste primero el gato, eres una persona tranquila, responsable, independiente y concentrada. No deseas llamar la atención. Aceptas las críticas constructivas.

Conejo:

Si captaste primero el conejo, sabes cómo conseguir lo que quieres y ocultar tus emociones. Eres una persona reservada, extrovertida e impulsiva. Te preocupas por lo que piensan los demás.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

