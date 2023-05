No te quedes con los brazos cruzados en tu tiempo libre. Mejor sácale provecho a ese momento de relajación participando en un test visual. El que motivó esta nota de Depor puede revelar si eres una persona insegura o no. Para recibir esa información solo debes mencionar qué es lo que captaste primero en la imagen.

Claramente, no se te esta pidiendo hacer algo difícil, así que no lo pienses tanto y da tu respuesta, pero asegúrate de que sea sincera. No puedes mentir porque si lo haces no conocerás cómo eres realmente. Ya varios usuarios cometieron ese error y no queremos que tropieces con la misma piedra.

En la imagen solo hay dos opciones: el cisne y la nota musical. Cada alternativa esconde un significado que podrás leer más abajo. Justamente, sobre los resultados del test visual debemos mencionar que no poseen validez científica; sin embargo, son impactantes. Por otro lado, te recordamos participar en otras pruebas que hay en Depor, como la que es capaz de revelar si alcanzarás el éxito.

Imagen del test visual que revelará si eres inseguro

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra un cisne y una nota musical. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Cisne:

Si viste primero el cisne, le temes al rechazo. Eres inseguro(a) y muy celoso en tus relaciones amorosas. Siempre te mueves basándote en la razón y la lógica. Pocas veces te dejas guiar por lo que te dicta el corazón.

Nota musical:

Si viste primero la nota musical, eres detallista, creativo(a), meticuloso(a) y fiel. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Con tu círculo más íntimo eres generoso(a). Sobresales por tu responsabilidad a la hora de encarar un trabajo que emprendes. Inspiras confianza, respeto y seguridad. Tienes un gran poder de observación.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

