¿Alguna vez te han señalado como una persona ingenua? Si es que quieres saber si realmente eres así, participa en el test visual de esta nota de Depor. Con solo decir qué miraste primero en la imagen podrás recibir esa información importante sobre tu forma de ser. Sí, no tienes que haces nada complicado.

Si mientes a la hora de dar tu respuesta, se te será imposible conocer cómo eres realmente. En la ilustración simplemente hay dos opciones: el corazón y el fuego. No hay más. Luego de haber indicado lo que tus ojos captaron en primera instancia, tienes que leer los resultados, los cuales son impactantes, pero no poseen validez científica.

Recuerda que para que te conozcas a la perfección es fundamental que participes en test visuales.

Imagen del test visual que revelará si eres ingenuo

Esta imagen, que posee un fondo de color amarillo, te muestra un corazón y fuego. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Corazón:

Si viste primero el corazón, amas poner a prueba tus habilidades. Te encanta pasar tiempo al aire libre. No toleras que te den órdenes. No juzgas a las personas sin conocerlas. Prefieres vivir tus propias experiencias. Te vas de los lugares donde sientes que no tienes posibilidad de crecimiento. Tratas a los demás de la misma manera que te tratan. No sueles guardar rencor.

Fuego:

Si viste primero el fuego, eres inseguro(a) y, por momentos, ingenuo(a). Destacas por tu gran poder de observación. Eliges vivir amores cortos, pero muy intensos. Tienes una memoria privilegiada. Ningún detalle se te pasa por alto. Te alejas de la gente falsa. No toleras la hipocresía. Guardas los secretos más profundos de muchas personas.

