No te sientas mal si hasta el día de hoy no sabes qué clase de persona eres. Eso lo puedes averiguar fácilmente con este test visual. Gracias a la prueba, yo accedí a información sumamente importante sobre mi personalidad. ¡Estaré eternamente agradecido! Tú también tienes la oportunidad de conocerte mejor. No la desaproveches. Súmate al contenido del momento. Aquí solo debes mirar la imagen que acompaña la nota para luego elegir una de las mariposas. Si me preguntas cuál escoger, te informo que debes seleccionar la que más te guste. Solo esa te llevará por el camino correcto. No se te ocurra quedarte con una al azar. ¡Ya te avisé!

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay ocho mariposas en total. Ninguna es igual a la otra. Tienes que mirarlas bien para que sepas cuál elegir. No habrá una segunda oportunidad. Ojo con eso. Los resultados de la prueba se encuentran más abajo. Estos han gustado bastante a muchos usuarios, a pesar de no poseer validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra ocho mariposas. Tienes que escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mariposa 1:

Si elegiste esta mariposa, siempre muestras un interés sincero por los demás. Eres una persona honesta, cariñosa, sociable y abierta a cosas nuevas.

Mariposa 2:

Si escogiste esta mariposa, eres una persona interesante y tímida. Dudas mucho. En varias ocasiones, no tienes la capacidad de valorarte.

Mariposa 3:

Si elegiste esta mariposa, te encantan las cosas bien hechas. Eres una persona apasionada, emotiva y muy ordenada. No siempre tienes la capacidad de comunicar tu mundo interior.

Mariposa 4:

Si escogiste esta mariposa, tienes miedo de expresar tus sentimientos. Confías en la meditación. A menudo estás en silencio.

Mariposa 5:

Si elegiste esta mariposa, tiendes a comportarte como un niño. En ti prevalece el lado infantil. Eso te vuelve muy vulnerable.

Mariposa 6:

Si escogiste esta mariposa, eres una persona impredecible. Puedes cambiar de opinión rápidamente. Tienes la capacidad para estar muy activo(a) y luego sentir mucha pereza.

Mariposa 7:

Si elegiste esta mariposa, difícilmente te abres a los demás. Eres una persona desconfiada. Eso no te ayuda a ser sociable.

Mariposa 8:

Si escogiste esta mariposa, te encanta pasar tiempo con tus amigos y disfrutar la vida. Necesitas emociones constantes. Eres el alma de cualquier grupo.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

