Mis amigos más cercanos son los culpables de que yo supiera que existe este test visual. Ellos me lo recomendaron y yo acepté participar en el mismo. Para serte honesto, me tomó unos segundos darme cuenta que estaba sumándome a un contenido espectacular. La prueba me permitió conocer cómo soy realmente y para que eso pasara simplemente tuve que mirar la imagen de abajo para después indicar qué árbol me gustaría plantar en mi jardín. Solo está permitido mencionar las opciones presentes en la ilustración, así que ten cuidado. No quiero que pierdas tu tiempo actuando de una manera equivocada, pero al final la decisión es toda tuya. Espero que hagas lo correcto.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual hay seis árboles. Míralos bien para que puedas contestar correctamente y no haya arrepentimientos después. Los resultados de la prueba los leerás apenas respondas. Si no lo sabías, te informo que estos no poseen validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis árboles. Indica cuál es el que te gustaría plantar en tu jardín. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Árbol 1:

Si este es el árbol que te gustaría plantar en tu jardín, eres una persona modesta y emprendedora. Siempre cumples con tus deberes. Te esfuerzas por mantener la paz y la tranquilidad. No te agradan los enfrentamientos. Tienes mucho sentido del humor.

Árbol 2:

Si este es el árbol que te gustaría plantar en tu jardín, eres una persona leal y honesta. Trabajas duro para conseguir lo que deseas. Sueles perder la calma cuando tienes que hacer muchas cosas.

Árbol 3:

Si este es el árbol que te gustaría plantar en tu jardín, valoras el conocimiento y las buenas ideas. Eres una persona discreta, elocuente y sincera. Te frustra la indiferencia de los demás.

Árbol 4:

Si este es el árbol que te gustaría plantar en tu jardín, eres una persona artística, simpática y muy curiosa. Tienes un gran sentido de la belleza. Puedes generar empatía con los demás. A veces, no aceptas las diferencias.

Árbol 5:

Si este es el árbol que te gustaría plantar en tu jardín, eres una persona trabajadora, decidida y orientada a objetivos. Cuando quieres algo, te esfuerzas para conseguirlo. En ocasiones, te cuesta aceptar que necesitas descansar.

Árbol 6:

Si este es el árbol que te gustaría plantar en tu jardín, tienes muchas metas y sueños. Tienes un plan para lograr todo lo que te has propuesto. Eres una persona decidida y perseverante.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

