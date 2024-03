¿Alguna vez te has preguntando si has vivido en épocas antiguas y cómo fue? Desde mi experiencia, he visualizado diversas fotografías de personas que, aparentemente, han reencarnado en periodos distintos y ello ha sido suficiente para que genere una duda en mí, pues he tratado de buscar información al respecto. Desafortunadamente, no existen estudios científicos que respalden esta teoría, pero déjame informarte que hallé una curiosa forma de descubrirlo. Me refiero a un interesante test visual que despejará estas incertidumbres de una manera entretenida y en cuestión de segundos, ya que solo tienes que seleccionar una figura. Sumérgete en este tipo de actividad que será un método distinto para evadir el aburrimiento.

Imagen del test visual

En esta imagen, observas tres cartas que presentan diseños distintos y colores. Solo tendrás que hacer una simple acción: elegir una, según la que más te agrade visualmente o siguiendo a lo que te indica tu instinto. Es importante mencionarte que no existe un límite de tiempo, pero recuerda, tienes la posibilidad de un intento. ¿Preparado para conocer los resultados de tu selección?

TEST VISUAL | No hay un límite de tiempo para este juego. Elige una carta con paciencia. (Foto: freepik)

Resultados del test visual

CARTA 1

De seleccionar esta carta, significa que en antiguamente has estado vinculado a la comunidad religiosa. Producto de ello, algunos votos que hiciste en la vida pasada haya implicado abnegación, por lo que actualmente estás afrontando una gran cantidad de problemas económicos y emocionales que te está costando de superar.

CARTA 2

Pese a que en épocas antiguas estabas vinculado a brindar tus servicios sin algo a cambio y ser considerado como un héroe, en tiempos recientes está padeciendo las consecuencias, pues enfrentas dificultades económicas porque tus esfuerzos no son recompensados y se estarían aprovechando de tu profunda nobleza. Recuerda, tu dedicación tiene que ser apreciado y, sobre todo, indemnizado.

CARTA 3

De sentirte atraído por esta carta, es probable que estés fuertemente conectado con la vida en que experimentaste el amor no correspondido. En caso de no mantener una relación sana en tiempos recientes, te está revelando que no eres digno de recibir el cariño verdadero y estarás vinculado con personas que no te respetarán.

