Unas figuras que siempre han despertado interés en mí ha sido los mándalas, pues presentan diseños bonitos y sumamente llamativos que me motivaron a dibujarlos en hojas y tenerlos como recuerdos, pero eso no sería lo único interesante, ya que los símbolos también son muy representativos en las religiones del budismo e hinduismo por sus significados espirituales y no quise desaprovechar la oportunidad para mostrarte un test visual que está inspirado en estos distintivos. Te comento que me animé a jugar este ejercicio y créeme, me fascinó lo resultados que leí por el simple de hecho que me reveló qué faltaba en mi vida para encontrar la felicidad. Estoy totalmente seguro que te mantendrá entretenido y te agradará mucho que no lo pensarás dos veces para recomendarlo a tus seres más cercanos. ¡Es hora de ello!

Te explicaré cómo es la dinámica de este test visual. Como notarás, hay una figura con tres mándalas de diferentes diseños y colores. La única acción que realizarás solo será seleccionar el que más te agrade visualmente y, de esa forma, conocerás qué te falta para lograr la felicidad absoluta. No existe un límite de tiempo, así que realízalo con total tranquilidad, pero recuerda, tienes una oportunidad. ¿Preparado?

MÁNDALA 1

De elegir esta opción, indica que necesitas cumplir los objetivos que te has trazado en estos momentos. Quizás terminar tus estudios profesionales, construir la casa de tus sueños, emprender un negocio propio u otros serían motivos suficientes para que la alegría abunde totalmente en ti. Con determinación y disciplina, lo conseguirás.

MÁNDALA 2

Esta segunda opción tiene una respuesta muy llamativa, pues considera que la felicidad absoluta está relacionada a mantener buenas relaciones con las personas que más amas. Por ello, te aconseja en pedir perdón en caso hayas cometido algún error con aquellos individuos que son importantes en tu vida.

MÁNDALA 3

Si te agradó visualmente este mándala, te está revelando que requieres una estabilidad económica para estar feliz. Piensas que contar con suficiente dinero podrás hacer las cosas que más te agrade como viajar, comprar ropa, asistir a restaurantes de buena reputación y otras opciones interesantes. Por ello, te esfuerzas día tras día para cumplir dicho objetivo.

