En las redes sociales está causando sensación un test visual y ese es el que te presentamos aquí. La prueba es muy popular porque tiene la capacidad de revelar si una persona es soberbia o no. Si tú quieres saber si eres así, solo vas a tener que contar qué es lo que captaste primero en la imagen.

Pero no se te vaya a ocurrir contestar cualquier cosa. En la ilustración nada más hay dos opciones: la botella y la casa. No hay otro elemento. Si piensas que mentir te ayudará, de una vez te aclaramos que eso no sucederá. Responde con sinceridad para que puedas gritar al mundo entero que te conoces muy bien.

También es necesario recalcarte que los resultados del test visuales están más abajo y que estos no poseen validez científica, como muchos piensan. Ojo que eso no quita el hecho de que son impactantes. Si quieres participar en otra prueba, recuerda que en Depor hay muchas más, como por ejemplo la que puede revelar si eres alguien inseguro.

Imagen del test visual que revelará si eres soberbio

Esta imagen, que posee un fondo de color rosado, te muestra dos dibujos: el de una botella y el de una casa. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Botella:

Si viste primero la botella, eres muy responsable y comprometido(a) con todo lo que haces. Posees una memoria envidiable. Destacas por ser inteligente y racional. Pocas veces tomas decisiones de forma impulsiva. No te permites las equivocaciones. Tu soberbia hace que te cueste reconocer un error.

Casa:

Si viste primero la casa, siempre estás predispuesto a ayudar sin esperar nada a cambio. Consideras que el paso por este mundo es muy corto. Por eso jamás te limitas a hacer nada. Muchos admiran tu particular forma de ser. Eres humilde y generoso(a).

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

Los test visuales pueden brindarte información sobre tu persona. El que aparece en el siguiente video no es la excepción. Participa en la prueba y descubre cómo eres realmente en un dos por tres.

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.