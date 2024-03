Estás a punto de vivir un momento especial con solo participar en el test visual que me animé a presentarte en esta nota de Depor. ¿Por qué lo sé? Porque yo ya participé en la prueba que te traigo hoy y te cuento que lo que me permitió vivir fue algo sencillamente increíble. Pude conocer cómo soy realmente de una manera que jamás pasó por mi cabeza. Solo tuve que escoger un ala de ángel. Sí, en la imagen de abajo hay varias opciones. Míralas bien y luego elige la que más te guste. De esa forma accederás a la información exacta sobre ti. No hay otro camino. No hay otra oportunidad. Es hora que sepas muchas cosas acerca de tu persona. Ya no lo pienses tanto. Aprovecha.

Hay bastantes alas de ángeles en la imagen del test visual. Es imposible que no haya una que no te guste más que las otras. Tómate el tiempo que necesites para averiguarlo. Luego será momento de leer los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica. Lamento decepcionarte si pensabas que sí.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra muchas alas de ángeles. Tienes que elegir la que más te guste. (Foto: namastest.net)

Ala de ángel 1:

Si elegiste esta ala de ángel, comprendes fácilmente las intenciones de las personas. Eres sabio(a) y maduro(a). Te gusta bastante contemplar todo lo que te rodea.

Ala de ángel 2:

Si escogiste esta ala de ángel, siempre buscas la justicia. Analizas bien las cosas antes de tomar una decisión. Eres honesto(a) y objetivo(a). Tienes habilidad para distinguir el bien y el mal.

Ala de ángel 3:

Si elegiste esta ala de ángel, siempre dices la verdad. Eres una persona que expresa lo que no le gusta. Tratas de entender a todos. Tus amigos confían en ti.

Ala de ángel 4:

Si escogiste esta ala de ángel, te encanta la vida. Das amor sin esperar nada a cambio. Eres generoso(a) y bondadoso(a).

Ala de ángel 5:

Si elegiste esta ala de ángel, eres una persona ambiciosa. Tienes la capacidad para cumplir todas las metas que te propongas. La suerte te ha acompañado en muchos momentos de tu vida.

Ala de ángel 6:

Si escogiste esta ala de ángel, eres una persona muy positiva. No pierdes la fe en situaciones difíciles. No te agrada la gente negativa. Buscas soluciones cuando se te presentan problemas.

Ala de ángel 7:

Si elegiste esta ala de ángel, luchas hasta el final para conseguir lo que quieres. Puedes llegar a ser una persona silenciosa y reservada en algunos momentos.

Ala de ángel 8:

Si escogiste esta ala de ángel, nunca dejas de crear nuevas metas. Para ti, nada es imposible en este mundo. No te agrada mostrar mucho tus sentimientos. Disfrutas tu propia compañía. Eres creativo(a). Piensas mucho en la vida y en los sueños.

Ala de ángel 9:

Si elegiste esta ala de ángel, te encanta cada desafío que se te presenta porque vives con mucha pasión. Aprovechas cada instante. Tienes muchos sueños.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

