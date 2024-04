Una gran opción para activar las neuronas y dejar de lado el aburrimiento durante los ratos libres son los retos matemáticos, considerados como ejercicios que desafían la mente a encontrar la respuesta en un tiempo limitado. Es por esta razón que te traje una prueba mental cuya dificultad está fuera de los límites, pues no me bastó un total de 9 segundos con la finalidad de averiguar su resultado. Pese a que estuve concentrado, no fui capaz de hallar la fórmula y fue así que caí en la derrota. ¿Te apuntas a descifrar la solución? En caso de aceptarlo, enciende tus conocimientos y demuestra que estos están en un nivel superlativo.

Imagen del reto matemático

Una serie de sumas es lo que visualizarás, pero notarás algo extraño. ¿Lo captaste? Pensaste que los resultados de las adiciones son incorrectos; sin embargo, te estás equivocando porque los enunciados están correctamente planteados. Sucede que se trata de un acertijo y tu deber será descubrir cuál es la fórmula. ¿Te bastará 9 segundos?

RETO MATEMÁTICO | ¿Adivinarás el valor del signo de interrogación? (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

Quédate atento a la explicación que te brindaré a continuación porque allí conocerás si habrás acertado en tu respuesta. Ten en cuenta que este tipo de ejercicios son adecuados para que tu cerebro se mantenga totalmente activo.

PASO 1: 4 + 2 = 26. 4 - 2 = 2 y 4+ 2 = 6 (26)

4 + 2 = 26. 4 - 2 = 2 y 4+ 2 = 6 (26) PASO 2: 8 + 1 = 79. 8 - 1 = 7 y 8 + 1 = 9 (79)

8 + 1 = 79. 8 - 1 = 7 y 8 + 1 = 9 (79) PASO 3: 6 + 5 = 111. 6 - 5 = 1 y 6 + 5 = 11 (111)

6 + 5 = 111. 6 - 5 = 1 y 6 + 5 = 11 (111) PASO 4: 7 + 3 = ?. 7 - 3 = 4 y 7 + 3 = 10 (410)

Bajo la lógica indicada anteriormente, la respuesta de este reto matemático es 410. ¿Fuiste capaz de acertar? No te preocupes con el resultado que hayas obtenido, la finalidad de estos ejercicios no solo son explotar tus conocimientos, también tienen como objetivo que te entretengas en tus momentos libres. ¡Sigue así!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

