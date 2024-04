Me considero una persona con habilidades numéricas, pero este reto matemático realmente me puso a prueba. Se trata de encontrar el número que falta en una secuencia , y solo tienes 60 segundos para hacerlo. Al principio, pensé que sería fácil, pero me equivoqué, puesto que la sucesión tiene una lógica compleja que requiere analizar cada detalle con atención. Me concentré, observé los números y las relaciones entre ellos, y finalmente, ¡lo logré! Si te gustan los desafíos matemáticos y quieres poner a prueba tu inteligencia, te invito a participar en este rompecabezas. Te aseguro que te hará pensar y te dará una gran satisfacción cuando encuentres la solución. ¿Estás listo/a? ¡Empieza ahora y descubre si eres un verdadero genio!

Imagen del reto matemático

Observa la secuencia y descubre el número que falta, simbolizado por el enigmático signo de interrogación. ¿Confías en tus habilidades matemáticas? ¿Estás listo para demostrar tu destreza bajo la presión del tiempo? Activa el cronómetro y busca patrones. ¡Demuestra tu agudeza resolviendo este desafío!

¿Te gustan los desafíos que ponen a prueba tu capacidad de cálculo y tu pensamiento lógico? Este reto matemático te propone encontrar el número que falta en una secuencia en solo 60 segundos.

Solución del reto matemático

La respuesta es 9, pero ¿por qué?

Ahora, vamos a desglosar la solución.

Cada fila debe ser considerada como un número de 4 dígitos. Por lo tanto, identificamos el número 2736 en la primera fila y, de manera análoga, se presenta en las filas siguientes.

Sumemos los números de 4 dígitos en la primera y segunda fila. Esto nos otorga el número 6881, tal como se muestra en la tercera fila.

2736 + 4145

Luego, restamos el número de 4 dígitos en la primera fila del número de 4 dígitos en la segunda fila para obtener el resultado en la cuarta fila. Esto, a su vez, revelará el número que falta.

4145 – 2736 = 1409

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

Anímate a entrenar tu cerebro con estos retos matemáticos





TE RECOMIENDO VER ESTE VIDEO

Este test de personalidad te ayudara a saber en qué situación está mi relación sentimental con simplemente realizar una elección.