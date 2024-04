Hoy me preguntaron qué test visual me dejó completamente sorprendido y tuve que mencionar el de aquí. Resulta que la prueba consiste en que cada participante indique cuál es su tipo de sangre para que pueda obtener información sobre su personalidad. Eso es algo que no podía creer. Es por eso que participé en el contenido con cierto temor de perder mi tiempo, pero luego de haber dado mi respuesta y leer mi resultado, me di cuenta que todo era real. No había ninguna estafa. Pero ojo que aquí es muy importante la honestidad. Si piensas en engañar a la hora de contestar, mejor no hagas nada. Los usuarios que actuaron equivocadamente no tardaron en arrepentirse.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se puede apreciar cuatro gotas que representan los grupos sanguíneos. Están el A, B, AB y O. Si tu tipo de sangre es A-, pues elige la primera gota. Si tienes B+, debes escoger la segunda. Así funcionan las cosas. Aclarado todo ello, ¡adelante! Estoy seguro que los resultados de la prueba te dejarán boquiabierto(a). Solo ten en cuenta que no poseen validez científica.

Resultados del test visual

Grupo de sangre A:

Si tu tipo de sangre es A+ o A-, eres una persona serena, comprensiva, racional y organizada. No te involucras en muchos dramas. Controlas muy bien tus emociones. Haces todo queriéndote acercar a la perfección y para alcanzar el éxito. Puedes llegar a ser tenso(a), quisquilloso(a) y ansioso(a).

Grupo de sangre B:

Si tu tipo de sangre es B+ o B-, eres una persona confiada, impredecible, apasionada, impulsiva, entusiasta y emprendedora. Tu personalidad es casi contagiosamente encantadora e inspiradora. Puedes llegar a ser un poco egoísta.

Grupo de sangre AB:

Si tu tipo de sangre es O+ u O-, eres una persona sociable, confiada, ambiciosa, natural y con capacidad de liderazgo. También destacas por ser empático(a). Puedes llegar a ser muy reservado(a) y misterioso(a). Rara vez pides ayuda para ti mismo(a). Prefieres decir una verdad dolorosa antes que una mentira piadosa.

Grupo de sangre O:

Si tu tipo de sangre es AB+ o AB-, eres una persona comprometida, responsable, cautelosa y puntual. Te tomas muy en serio tus obligaciones. Tienes la urgencia de acabar lo que comenzaste. Sobresales por ser buen oyente. Puedes llegar a ser reacio(a) al riesgo.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

