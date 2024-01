Hoy te levantaste de la cama con muchas ganas de recibir información sobre tu personalidad. Eso me queda claro porque de no ser así no estarías aquí. El test visual de esta nota de Depor te brindará lo que tanto quieres, pero antes deberás indicar qué forma tienen tus labios. ¡Nada del otro mundo!

Más abajo he colocado una imagen que muestra varios tipos de labios. Para dar tu respuesta en esta prueba, tienes que seleccionar la alternativa que mejor vaya contigo. Es por eso que es fundamental que antes de participar te mires en un espejo. Solo así contestarás correctamente.

Imagen del test visual

Los seis tipos de labios que aparecen en la imagen del test visual poseen un significado diferente. Por lo tanto, asegúrate de ser sincero(a) a la hora de sumarte a la prueba. Los resultados los leerás después de haber respondido. Ojo que estos no poseen valdiez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen muestra varios tipos de labios. Indica qué forma tienen los tuyos. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Labios 1:

Si tus labios son así, eres la persona perfecta para cuidar a otra. Deseas proteger a los demás. Tienes un instinto maternal innato.

Labios 2:

Si tus labios son así, el trabajo de oficina no es para ti, ya que eres una persona aventurera. También destacas por ser curioso(a) y sociable. Deseas un estilo de vida enérgico y nuevas experiencias.

Labios 3:

Si tus labios son así, eres una persona emocional y carismática. También puedes llegar a ser un poco dramático(a). Te gusta ser el centro de atención.

Labios 4:

Si tus labios son así, tienes facilidad para convencer a otras personas. Posees cualidades para dominar. Te resulta difícil mantener relaciones amorosas.

Labios 5:

Si tus labios son así, eres dedicado(a) y compasivo(a), pero puedes parecer una persona egoísta. También destacas por ser travieso(a). Siempre estarás ahí para un amigo. Examinas constantemente tu vida y por eso las cosas, a menudo, te salen bien.

Labios 6:

Si tus labios son así, te sientes cómodo(a) cuando estás con tus seres queridos, pero también amas la soledad. Siempre decides enfrentar tus problemas solo(a).

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

