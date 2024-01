Los test visuales ocupan un lugar en el corazón de los usuarios debido a que pueden brindar información relevante a cualquiera. El de esta nota, por ejemplo, es capaz de revelarte muchas cosas sobre tu personalidad, pero antes tú tendrás que escoger una de las mariposas que aparecen en la imagen de abajo. ¡Es un excelente trato!

La que debes elegir es la que más te guste por el motivo o las razones que solo tú sabrás. Aquí no sirve seleccionar una simplemente para cumplir y ya. Si quieres exactitud, tienes que seguir esa regla. No se te pide hacer nada del otro mundo. No le des tantas vueltas al asunto.

Imagen del test visual

En la imagen del test visual se puede apreciar seis mariposas diferentes. Tómate el tiempo que necesites para mirarlas y luego escoger una. No es obligatorio decidir rápido. Ya he colocado los resultados de la prueba en el siguiente punto. No se moverán. Pero debes tener en cuenta que ninguno posee validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra seis mariposas distintas. Debes elegir una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Mariposa 1:

Si escogiste esta mariposa, te pones fácilmente en el lugar de los demás. Te preocupas por las necesidades de otros. A veces, llegas a olvidarte de ti. Eres cariñoso(a) y honesto(a).

Mariposa 2:

Si elegiste esta mariposa, eres una persona paciente, receptiva, afable y serena. Tratas de transmitir paz y tranquilidad en tus grupos sociales. Además, intentas mantener una hermosa armonía con la vida.

Mariposa 3:

Si escogiste esta mariposa, sientes la necesidad de mejorar todo lo que te rodea. Llegas a enojarte cuando el trabajo de los demás no cumple con tus expectativas. Te gustan las cosas bien hechas. Eres una persona ordenada, observadora y lógica. También puedes llegar a ser un trabajador compulsivo.

Mariposa 4:

Si elegiste esta mariposa, destacas en varios aspectos de la vida. Eres una persona enérgica, trabajadora y segura de sí misma; sin embargo, a veces puedes llegar a tener miedo al fracaso.

Mariposa 5:

Si escogiste esta mariposa, te da miedo la monotonía y el aburrimiento. Deseas ser libre y feliz. También quieres llenar tu vida de experiencias satisfactorias. Permaneces en constante movimiento.

Mariposa 6:

Si elegiste esta mariposa, posees altos niveles de sensibilidad. Eres una persona muy creativa. También destacas por ser amable y empático(a). En ocasiones, tienes la necesidad de aislarte en un lugar tranquilo.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.

Te recomiendo ver este video

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.