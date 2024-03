Es probable que en algún momento hayas escuchado la palabra “trauma”. Este vocablo consiste en los eventos o experiencias negativas que tuvo una persona durante su vida, provocando un impacto negativo en el bienestar emocional y, sobre todo, psicológico. Existen ciertos individuos que sí mantienen recuerdos de fatales vivencias, pero a otros les cuesta reconocerlos o identificarlos. Pese a esto, sí encontrarás una solución mediante un test visual creado por Depor que te ofrecerá una información precisa y convincente acorde a este tema. Lo favorable de esta prueba es que será divertida, sencilla y no hay un límite de tiempo para desarrollarla; es más, ha obtenido comentarios positivos por las respuestas que ha brindado y la dinámica distinta que presenta. ¿Estás decidido?

Imagen del test visual

Te comento. En la imagen del test visual se aprecian cuatro rayones, pero realmente son estilos de pintado con colores a cargo de una persona. Tu misión será identificar cómo coloreas cualquier dibujo y podrás conocer su mensaje oculto. Te recuerdo que no existe la posibilidad de un segundo intento ni es posible cambiar de opción; así que trata de elegir sabiamente.

TEST VISUAL | Analiza correctamente esta prueba y selecciona una opción. (Foto: Composición Depor)

Resultados del test visual

OPCIÓN 1

Esto demuestra que has sufrido algún trauma psicológico que está relacionado a la humillación. Posiblemente, proviene desde la infancia cuando recibías críticas por parte de tus papás o amigos cercanos y, a causa de ello, te has convertido en una persona dependiente que busca la aprobación de los demás y tratas de complacer.

OPCIÓN 2

Tu elección demostraría que has experimentando el sentimiento de rechazo de varias personas, incluyendo desde tus propios padres. A consecuencia de esta vivencia, te ha generado que poseas una baja autoestima y tengas problemas de socializar con otros individuos por miedo al fracaso o ser ignorado.

OPCIÓN 3

Esta opción está orientada para aquellos que no contaron con una figura paternal desde su infancia o quizás sí la tuvieron, pero no generó un gran impacto en sus vidas. Esto desencadena que tengas miedo a la soledad y habitualmente aparezcan personas tóxicas a tu vida que no te aportarían nada positivo. En casos extremos, podría generarte problemas a la salud.

OPCIÓN 4

Tienes grandes dificultades para confiar en las personas. Esta situación proviene desde que era un pequeño y quebrantaron tu confianza al realizarte una gran cantidad de promesas, pero nunca las cumplieron. Ello demuestra que eres reservado en el ámbito emocional y pocas veces das la posibilidad de que te conozca más.

