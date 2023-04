¿Alguna vez ten han dicho que eres perseverante? ¿Te gustaría saber si eres así realmente? En esta nota de Depor puedes participar en un test visual que tiene la capacidad de brindarte esa información en un dos por tres. Para ello solo deberás mencionar qué captaste primero en la imagen.

Pero antes de que des tu respuesta, recuerda que la sinceridad es importante. Mentir es una pésima idea, sobre todo en esta prueba, ya que si lo haces no conocerás tu verdadera forma de ser. ¿Piensas que hay muchas opciones en la ilustración? La verdad es que solo hay dos: el ave y el corazón.

También ten en cuenta que los resultados del test visual son impactantes, pero no poseen validez científica, como muchos piensan. Si no tienes problema con eso, ¡perfecto! Por otro lado, te informamos que en Depor hay bastantes pruebas que son muy buenas, como la que es capaz de revelar si eres más valiente o creativo.

Imagen del test visual que revelará si eres perseverante

Esta imagen, que posee un fondo de color morado claro, te muestra dos dibujos: el de un ave y el de un corazón. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Ave:

Si viste primero el ave, sobresales por ser perseverante. También eres amable, respetuoso(a) y muy cordial. Analizas todos los pros y contras antes de inclinarte por una opción. Jamás tomas una decisión de manera impulsiva. Para ti, con esfuerzo y mucha dedicación todo se puede lograr. Consideras que la vida es muy corta como para no hacer cosas que te hacen feliz. Siempre concretas todo lo que te propones.

Corazón:

Si viste primero el corazón, crees en las relaciones amorosas de larga duración. Eliges vivir tus propias aventuras. No soportas a la gente mentirosa. Prefieres alejarte de los conflictos. No te gustan las discusiones. Te vas de los lugares donde no puedes crecer. No te dejas influenciar por lo que otros te dicen.

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

En el siguiente video te damos la posibilidad de que te sumes a un nuevo test visual, que es capaz de sacar a la luz tu personalidad. Recuerda que puedes ponerle pausa en cualquier momento.

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.