Los buenos contenidos se comparten. Eso aprendí, así que ahora te presento un test visual que me ayudó a descubrir cómo soy realmente. Participar en la prueba no te quitará mucho tiempo. En verdad, es de las mejores que existen. Está al mismo nivel que “la que describe tu identidad a la perfección, según la forma de tu dedo meñique” y “la que expone el vínculo entre tu cara y tu personalidad”.

Lo que la diferencia de las que te acabo de mencionar es que consiste en solo dar una respuesta que parece carecer de importancia, pero es muy relevante: tienes que decir qué captaste primero en la imagen que encontrarás más abajo. Al mencionar ello, tendrás la oportunidad de saber si eres generoso(a) o no.

Es hora de que mires la imagen del test visual

La sinceridad es clave en este test visual. Por esa razón, te recalco que en la imagen nada más hay dos dibujos: el de un gato y el de un perro. El primer animal que llame tu atención es el que debes indicar. Luego de dar tu respuesta, debes pasar a leer los resultados de la prueba, los cuales te dejarán boquiabierto(a), pero ten en cuenta que no poseen validez científica.

Esta imagen, que posee un fondo de color verde, te muestra dos dibujos: el de un gato y el de un perro. (Foto: MDZ Online)

Estos son los resultados del test visual

Gato:

Si viste primero el gato, te alejas de la gente negativa y de los problemas. Detestas discutir. Solo lo haces si no tienes otra opción. Tu familia es muy importante para ti. Eres bondadoso(a), amable y muy generoso(a). Perdonas rápidamente. No guardas rencor. No prejuzgas. Te encantan las sorpresas.

Perro:

Si viste primero el perro, prefieres ir a paso lento, pero seguro. Nunca bajas los brazos fácilmente. Si te caes, te levanas con fuerza. Crees en las relaciones amorosas para toda la vida. Te gusta estar en pareja. Depositas tu confianza en los demás. Eres inocente. Sobresales por tu creatividad e inteligencia.

Conoce qué es un test visual

Los test visuales son contenidos capaces de exponer cómo es una persona. Por lo general, las pruebas que circulan en las redes sociales consisten en responder una simple pregunta: ¿Qué captaste primero en la imagen? La contestación permitirá al usuario saber cuál es su verdadera forma de ser.

