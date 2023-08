Relájate un momento. Estás en el lugar correcto si lo que quieres es recibir información sobre tu persona. El test visual que te presento aquí es el indicado para ello. Debido a su capacidad, está dando la hora en Internet, así como “el que expone todo lo que te hace especial” y “el que consiste en encontrar las diferencias entre dos ilustraciones”.

Al mirar la imagen que está más abajo te darás cuenta que en la misma hay tres conchas marinas. Tú debes elegir una para poder leer los resultados de la prueba. Así funciona esto. Participar no es nada complicado. De hecho, es probable que sea una de las actividades más fáciles que realizarás en la semana.

La imagen del test visual

Cada concha marina que está en la ilustración es diferente. No puedo decirte que una es igual a otra porque estaría mintiéndote. Piensa bien antes de tomar una decisión, ya que tu respuesta no la podrás cambiar. Por otro lado, te comento que este test visual ha gustado mucho a los usuarios de las redes sociales, a pesar de no poseer validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra tres conchas marinas. Todas son diferentes y tú debes escoger una. (Foto: namastest.net)

Lee los resultados del test visual

Concha marina 1:

Si elegiste esta concha marina, te es difícil comunicarte con personas negativas. Por esa razón, te alejas de ellas. Sabes cómo salir de situaciones estresantes debido a que has pasado por muchas dificultades. Tus Ángeles de la Guarda siempre están contigo, cuidándote.

Concha marina 2:

Si escogiste esta concha marina, te molesta que la gente se aproveche de tu atención y amabilidad. También destacas por ser perfeccionista. Te agrada que la vida sea equilibrada. Cuando no lo es, comienzas a preocuparte.

Concha marina 3:

Si elegiste esta concha marina, mereces un descanso porque has trabajado bastante. Tienes que hacer realidad tus deseos.

¿Aprendo algo al resolver este test?

Gente como tú y yo, por lo general, cree de manera errónea que la mayor parte de las personas comparten los mismos puntos de vista, actitudes, opiniones y rasgos que ellos, por lo que recurriendo a este tipo de actividades podemos llegar a entendernos mejor, al mismo tiempo que nos ayudará a desarrollarnos.

