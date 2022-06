Te vamos a presentar un nuevo test visual con el cual podrás descubrir aspectos ocultos de tu forma de ser. Los test de personalidad se han convertido en la sensación de Internet en estos últimos meses y el que te hemos traído hoy no es la excepción. Tómate unos segundos para descifrar la postura del gato en eta prueba viral y responde, porque solo así conocerás lo que tu alma pinta para los demás.

Supérate día a día con respuestas inesperadas que trae esta prueba psicológicas, escoge una de las posibilidades en la imagen que verás aquí abajo y dirígete a las respuestas para que veas cuál te espera.

Como ya es de costumbre, los test de personalidad son de las notas virales más apreciadas y deseadas por miles de usuarios en las redes sociales. Este acertijo visual es del gusto de miles en redes sociales; así que resuélvelo ahora mismo y conocerás una respuesta inesperada hoy.

IMAGEN DEL TEST VIRAL

¿El gato sube o baja las escaleras?, nuevo debate en Internet

RESPUESTAS DEL TEST VIRAL

El gato está bajando la escalera

Si observaste que el gato está bajando por las escaleras, indica que eres alguien muy lógico y frío, todo en tu vida lo afrontas con la cabeza y pensando sobre ello. Gracias a esto siempre encuentras soluciones muy efectivas y rápidas a los problemas, a excepción de algunos tipos de problemas que no se pueden resolver con simple lógica. Los problemas prácticos son tu especialidad, las personas siempre te buscan cuando tienen que resolver algo y ellos mismos no pueden.

Eres de esas personas que siempre encuentran la manera de resolver las cosas. Al ser una persona tan fría tu debilidad son los sentimientos, si pasaras por una ruptura amorosa puede ser increíblemente difícil para ti afrontarla, ya que siempre estarás buscando una razón lógica para todo cuando solo se trata de algo sentimental. Querrás pensarlo mucho y buscar una solución mágica para algo que no lo tiene. Debes aprender a que todo en la vida no tiene una solución lógica, y a comprender que tus emociones no pueden desaparecer o encontrarle una solución racional siempre.

El gato sube la escalera

Las personas que observan al gato subiendo las escaleras son personas que son muy expresivas con sus sentimientos y eso se nota a la hora de los problemas. No buscas pensar mucho las cosas, ni tampoco te fijas mucho en los detalles del mismo, confías en ti y en tu instinto para siempre salir de esas situaciones incómodas. Es bastante importante que confíes en ti mismo para la hora de resolver estos problemas pero a veces te desvías del camino y caes en un profundo mar de emociones sin saber que eso a veces no ayuda a resolver esos problemas que tanto te afectan.

Eres alguien bastante positivo y rara vez los problemas te derrumban; la confianza en ti hace que tengas las herramientas para resolver problemas de manera correcta. Al ser una persona especialmente emocional hace que algunas veces cuando los problemas son complicados te descontroles y no sepas que hacer. Tienes que aprender a centrarte más y a tomarte los problemas con mas frialdad para que así aquellos problemas complicados no te hagan caer en un descontrol de emociones.

¿Qué te pareció el test? ¿Colmó tus expectativas? Este test ha sido tendencia en redes sociales. Al inicio se hizo popular en Facebook, pero luego ha dado la vuelta al mundo. Miles de usuarios han comentado que la elección y su respuesta coinciden con rasgos de su personalidad. Parece trivial, pero este test les da certezas sobre estos aspectos de su vida diaria que ignoraban. Y si te gustan test como este, te alentamos a seguir conociéndote, por lo que solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VIRAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VIRAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.

