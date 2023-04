El día está perfecto para que descubras cuál es tu verdadera forma de ser. Con este test visual puedes hacerlo, ya que la prueba es capa de revelar si eres una persona atenta o no. ¿Cómo? Pues solo vas a tener que decir qué fue lo que captaste primero en la imagen que acompaña la nota de Depor.

Ten en cuenta que en la ilustración solo hay dos opciones: el gato y las flores. No se te ocurra mencionar otros elementos. Si haces eso, la prueba no te brindará la información exacta sobre tu persona y habrás perdido tu tiempo de una manera increíble. ¡Ya te avisamos! ¡Después no digas que no!

¿Dónde están los resultados del test visual? Pues más abajo. Primero da tu respuesta y después léelos. Antes no. Te darás cuenta que son sorprendentes, pero ojo que no poseen validez científica. Además, te informamos que en Depor puedes sumarte a otras pruebas geniales, como la que es capaz de revelar si eres más valiente o creativo.

Imagen del test visual que revelará si eres una persona atenta

Esta imagen, que posee un fondo de color verde, te muestra dos dibujos: el de un gato y el de varias flores. (Foto: MDZ Online)

Resultados del test visual

Gato:

Si viste primero el gato, sobresales por ser amable, bondadoso(a) y muy atento(a). No te limitas a hacer nada. Haces todo lo que te genere placer porque consideras que el paso por este mundo es breve. Tu familia es muy importante para ti. Con tal de ver felices a tus familiares eres capaz de hacer cualquier cosa. Rara vez elaboras juicios de valor sobre alguien que no conoces.

Flores:

Si viste primero las flores, consideras que lo más valioso es tener la libertad de escoger y hacer lo que uno desee. Mucha gente te admira porque haces tus cosas sin importar el qué dirán. Odias que te digan que realices algo o te impongan qué escoger. Eres una persona auténtica. Pareces frío(a), pero llegas a ser amoroso(a) y cariñoso(a).

¿Este test visual te pareció interesante porque aprendiste más de ti y de tu forma de ser o pensar? Estas pruebas resultan muy interesantes y, en algunos casos, muy difíciles de realizar, pero siempre te dejan una enseñanza. Si quieres seguir poniendo a prueba tus conocimientos, te contamos que hay una gran lista de desafíos y retos que puedes realizar y solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

VIDEO RECOMENDADO

¿Sabes una cosa? Con el test visual del siguiente video puedes descubrir cuál es tu verdadera forma de ser en un dos por tres. No dejes que se te escape esta oportunidad. ¡Participa!

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.