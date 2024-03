Considero que hay muchas formas de aprovechar el tiempo libre. Una de mis favoritas es participar en los test visuales que se comparten en Depor porque, de esa manera, uno tiene la posibilidad de aprender más cosas sobre sí mismo. ¡De verdad! A mí me encanta hacerlo. Pero también debo decir que una prueba en particular me sorprendió bastante. Me refiero a la de aquí, que me brindó información sumamente importante acerca de mi persona luego de haber elegido uno de los instrumentos musicales que aparecen en la imagen de abajo. Sin duda, la decisión que tomé me llevó a un momento feliz. Espero que también te animes a vivir una experiencia como la mía.

Imagen del test visual

¿Cuántos instrumentos musicales hay en la imagen del test visual? Cuatro. Hay un violín, un saxofón, una flauta y un piano. El que más te guste es el que debes seleccionar. No puede ser otro. Piensa bien. Con respecto a los resultados de la prueba, debo mencionar que no poseen validez científica, como muchos piensan.

Resultados del test visual

Violín:

Si seleccionaste el violín, eres una persona que destaca por su ternura. También por ser sensible, vulnerable, amable y comprensiva. Puedes llegar a hacer muchas cosas por los demás, olvidándote de ti por completo.

Saxofón:

Si escogiste el saxofón, eres una persona interesante y cambiante. Jamás revelarás todos tus secretos. La gente considera que es divertido comunicarse contigo.

Flauta:

Si seleccionaste la flauta, tienes alma de niño. Te sueles ver más joven de lo que realmente eres. A menudo te sientes decepcionado(a) de la juventud por su ingenuidad. Te encanta lo nuevo y lo interesante. Eres optimista.

Piano:

Si escogiste el piano, eres una persona muy emocional, pero con la edad has llegado a ocultar lo que sientes. Puedes tener un mal genio. Destacas por ser un buen líder.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

