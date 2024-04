Te cuento que me siento un poco molesto por lo que me sucedió hace pocos minutos. Navegaba por Internet y visualicé un ejercicio que era considerado “altamente difícil” por la sencilla razón de que muchos usuarios no lograron resolverlo. Entonces, tuve la valentía de afrontarlo porque a mí me agradan los desafíos, pero caí derrotado en mi primer intento. Esta prueba no consiste en sumar, restar o multiplicar, pues usarás tu razonamiento para superar su complejidad. ¿Te gustaría probar suerte con este reto matemático? De aceptar la propuesta, te recomiendo que estés totalmente concentrado si pretendes conseguir la victoria.

Este desafío es distinto a lo que te sé enseñar. Como notarás, es una pregunta matemática que no será fácil de descifrarla, pues deberás poseer unas increíbles habilidades mentales. No te demores en analizarla porque solo contarás con un máximo de 7 segundos. Recuerda, tendrás un intento y no lo desaproveches. ¿Preparado?

RETO MATEMÁTICO | ¿Podrás resolver este complicado acertijo en 7 segundos? (Foto: Creación Depor)

Solución del reto matemático

¿Descubriste la respuesta? Son altas las posibilidades de que no lo hayas logrado, pues este ejercicio está orientado para personas con elevado coeficiente intelectual. De todas formas, te brindaré la solución de este reto matemático. ¡No dudes en recomendarlos a tu círculo cercano!

RESPUESTA: La única forma para pasar de 98 a 720 cambiando una letra es mediante este método: NOVENTA x OCHO = 720.

¿Te esperabas esta lógica? Probablemente no, pero esa es la fórmula para resolver este reto matemático. No te desanimes y sigue practicando más de estos ejercicios porque así incrementarás tus capacidades cognitivas en poco tiempo. ¡Sigue así y te volverás un genio en matemáticas!

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

