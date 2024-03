¿Te encuentras preparado para afrontar un reto matemático cuya dificultad está fuera de tu imaginación? Por suerte, fui capaz de resolver este ejercicio mental en el tiempo solicitado, pero no te mentiré que estuve cerca de no conseguirlo. Es por esta experiencia que quise presentártelo con la finalidad de que te pongas a prueba y sepas en qué nivel se encuentran tus conocimientos en números. Te aconsejo que lo tomes con calma y te concentres de principio a fin, pues esa es la clave si pretendes adquirir el triunfo; sin embargo, no te demores mucho porque solo tendrás un máximo de 12 segundos para acertar con la solución.

Imagen del reto matemático

Presta atención. En esta imagen, no visualizarás enunciados de suma, restas, multiplicación o división; por el contrario, notarás la igualdad de dos números, pero quizás estarás confundido porque no coinciden. Estás en la razón; sin embargo, sí existe una forma para resolver este reto matemático en el tiempo establecido. ¿Lo lograrás?

RETO MATEMÁTICO | No te confíes. Muchos fallaron en su primer intento.

Solución del reto matemático

En las siguientes líneas, te enseñaré cómo hallar la solución a este problema matemático. Es probable que hayas fallado en tu intento, pero quedarás sorprendido al conocer su desarrollo.

115 - X = 95 (debes restarlo con 20 para que obtengas 95)

97 - X = 57 (debes restarlo con 40 para que obtengas 57)

142 - X = 82 (debes restarlo con 60 para que obtengas 82)

Si te habrás dado cuenta, los sustraendos (X) de cada operación matemática se suman 20 de forma consecutiva. De ser así, el último enunciado debe ser restado con 80 si seguimos la lógica anteriormente mencionada. Por lo tanto, si sustraemos los dígitos 130 y 80, obtendremos 50 como respuesta. ¿Acertaste?

130 - 80 = 50

¿Este reto matemático te pareció entretenido porque te permitió demostrar tus capacidades mentales? Estas pruebas resultan muy interesantes, pues te mantendrán concentrado y son perfectas para ejercitar tu cerebro. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más retos matemáticos en Depor, y listo. ¿Te animas?

