Tus gustos y preferencias pueden revelar muchas cosas sobre tu persona. No creas que no. Te lo recalco porque con el test visual que motivó esta nota podrás averiguar cómo eres, de acuerdo a tu color favorito. Sí, así de simple y rápido. No dirás nada que te genere alguna incomodidad. ¡No lo pienses más y participa!

Me agrada que leas este párrafo porque ello me demuestra que te sumarás a la prueba. De no ser así, ¿qué sentido tiene saber más sobre el contenido que te traigo hoy? Aquí solo sirve la sinceridad. Que no pase por tu cabeza decir una mentira. No cometas ese error.

Imagen del test visual

¿Qué podemos apreciar en la imagen del test visual? Pues seis cuadrados de distintos colores. Está el naranja, el rojo, el amarillo, el violeta, el azul y el verde. Escoge el que represente tu color favorito y luego lee los resultados de la prueba. Te informo que estos no poseen validez científica, aunque varios indiquen que sí.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuadrados de diferentes colores. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Color naranja:

Si este es tu color favorito, eres una persona vivaz, juguetona y optimista. Tanto así que siempre ves el vaso medio lleno. Además, paras dispuesto(a) a ayudar a los demás.

Color rojo:

Si este es tu color favorito, eres una persona ardiente, segura, apasionada, decidida y optimista. Siempre tienes mucha energía.

Color amarillo:

Si este es tu color favorito, destacas por ser muy positivo(a), exuberante, dedicado(a), sensible y empático(a). Puedes captar el sufrimiento y las dificultades que tienen tus seres queridos.

Color violeta:

Si este es tu color favorito, eres una persona emotiva, soñadora y creativa. Cuando las cosas esán muy difíciles, prefieres alejarte de todo, mantenerte oculto(a).

Color azul:

Si este es tu color favorito, eres una persona idealista, romántica y sensible. Tienes la capacidad de ocultar la tristeza con una sonrisa. A veces, prefieres estar solo(a).

Color verde:

Si este es tu color favorito, eres una persona sencilla y poco convencional. Tanto así que no siempre tienes las mismas prioridades que el resto. Puedes llegar a aislarte de los demás.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

Te recomiendo ver este video

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.