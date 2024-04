Es difícil que algo me sorprenda bastante. Cuando eso sucede, no tengo ningún problema en decirlo. Por ejemplo, el test visual de aquí me ha dejado boquiabierto(a). Todo porque pude enterarme de muchas cosas sobre mi personalidad con solo expresar cuál es mi flor favorita entre las que aparecen en la imagen que acompaña la nota. Si te interesa participar en la prueba, ¡perfecto! Solo ten en cuenta que la mentira está prohibida. Engañar te dejará sin la posibilidad de conocer más acerca de tu forma de ser. Siempre te he manifestado las cosas como son. Esta no es la excepción. Espero que te animes a actuar correctamente en este contenido.

Imagen del test visual

¿Cuántas flores hay en la imagen del test visual? Pues 10. Todas son diferentes, así que piensa bien antes de dar tu respuesta porque después no podrás cambiarla. Los resultados de la prueba están más abajo. A muchos usuarios les han encantado, a pesar de no poseer validez científica.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra 10 flores. Indica cuál es tu favorita. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Flor 1:

Si esta es tu flor favorita, te encantan las fiestas ruidosas y las empresas. Aprender es lo tuyo. Eres una persona creativa.

Flor 2:

Si esta es tu flor favorita, tienes una gran imaginación. Eres una persona que se aburre fácilmente y que olvida sus problemas.

Flor 3:

Si esta es tu flor favorita, eres receptivo(a), atento(a) y muy apegado(a) a tus familiares y amigos. Te encanta viajar. Posees un buen carácter.

Flor 4:

Si esta es tu flor favorita, eres una persona muy cariñosa, apasionada y romántica. Siempre quieres ver lo mejor en los demás. Tienes mucho estilo.

Flor 5:

Si esta es tu flor favorita, eres una persona compasiva y benévola. La gente te ve como un mentor. Siempre quieres ayudar a los demás.

Flor 6:

Si esta es tu flor favorita, detestas los desacuerdos y los conflictos. Eres una persona buena y pacífica. Te encanta tu soledad y generar misterio.

Flor 7:

Si esta es tu flor favorita, aprecias la sencillez y el minimalismo. Eres una persona modesta y pura.

Flor 8:

Si esta es tu flor favorita, te gusta sonreír en todo momento y contagiar tu optimismo. También te agrada estar con amigos, ir a fiestas y posponer muchas actividades.

Flor 9:

Si esta es tu flor favorita, te preocupan tus seres queridos. Eres una persona cariñosa, ambiciosa y trabajadora.

Flor 10:

Si esta es tu flor favorita, eres una persona atrevida. Irradias felicidad y calidez. Siempre ayudas a las personas que te necesitan.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales!

¿Cuándo inicia el desarrollo de la personalidad?

Para responder esta interrogante, te comento que en la página web de Canal Salud IMQ se indica que “el desarrollo de la personalidad se inicia desde que nacemos, aunque es en la adolescencia cuando comienzan a sentarse las bases que nos definirán mentalmente. La búsqueda de nuestra propia identidad requiere de exploración, pensamiento crítico y confianza en uno mismo”.