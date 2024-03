Indicar que no cuentas con rasgos negativos en tu persona sería una total mentira. Cada ser humano posee pésimas cualidades que dificultan el desarrollo de relaciones sanas, el éxito y la adaptación a la sociedad, pero déjame precisarte algo: esto se pueden mejorar si tienes predisposición de hacerlo. Te comento que, anteriormente, solía ser impaciente cuando debía esperar por una gran cantidad de tiempo y eso me ponía de mal humor; sin embargo, no soy el único que pasa por dicha situación y decidí en arreglar ese aspecto. Bajo esa línea, te presento un nuevo test visual creado por Depor que está orientado a revelarte cuál es tu peor defecto en cuestión de segundos y de una forma simple. ¿Te gustaría corroborarlo?

En el test visual de hoy, apreciarás un total de 4 cofres que guardan cosas valiosas. Trata de imaginar que debes quedarte con una de ellas y tienes que escoger. Cuando realices esta acción, conocerás cuál es el rasgo más negativo que presentas en tu persona. Un punto importante en aclararte es que NO tendrás opción a un segundo intento. ¿Listo?

TEST VISUAL | Cada cofre contiene un importante mensaje que te dejará impactado. (Foto: Composición Freepik / Depor)

Resultados del test visual

COFRE 1

Comúnmente, te quejas constantemente por lo que estás viviendo en estos momentos. No te sientes cómodo con tu vida y las circunstancias, pero no te animas a buscar soluciones para mejorar dicha situación. Cuando aparece un problema inesperado, pasas por un bajón anímico.

COFRE 2

Eres una persona que está acostumbrada a ser negativa en la vida. Habitualmente, tienes pensamientos pesimistas sobre ti y no valoras los éxitos que has conseguido, pues consideras que “fue por suerte”. Este tipo de ideas no te permitirán conseguir la gloria y sentirás una gran frustración. ¡Cambia esa mentalidad!

COFRE 3

No cuentas con la capacidad o voluntad para asumir las consecuencias de los actos que cometes; es decir, tu peor rasgo es ser irresponsable. Por este tipo de comportamientos, has tenido graves problemas con otros individuos por no mostrar el mínimo interés sobre las obligaciones o compromisos que se te encomiendan.

COFRE 4

Tu mayor defecto es que te centras especialmente en ti y en tus propias necesidades e intereses. Poco te interesa el bienestar o el progreso de los que te rodean porque tienes el pensamiento de que seas el único exitoso. Ello ha generado que hayas tenido problemas con diversas personas.

