Debo aceptar que no todos los test visuales que hay en Internet son buenos. Algunos acaban siendo una pérdida de tiempo para las personas, pero otros llegan a valer la pena. El de aquí pertenece al segundo grupo mencionado. Lo sé porque ya participé en el mismo y me encantó. Lo recomiendo al 100 %. Con la prueba de esta nota vas a poder leer información relevante acerca de ti, siempre y cuando selecciones una de las varitas mágicas que aparecen en la imagen de abajo. Como podrás darte cuenta, no harás nada del otro mundo. Eso debes aprovechar sí o sí. No le des tantas vueltas al asunto. ¡Que comience todo! Estoy seguro que quedarás encantado(a).

Imagen del test visual

En la imagen del reto visual hay cuatro varitas mágicas. Si eres fanático(a) de Harry Potter, pueda que te gusten todas, pero solo debes seleccionar una. Para ser exactos, la que más te agrade. No puede ser otra. Cuando ya tengas tu respuesta, será momento de leer los resultados de la prueba, que, por cierto, no poseen validez científica, como muchos piensan.

TEST VISUAL | Esta imagen te muestra cuatro varitas mágicas. Tienes que escoger una. (Foto: namastest.net)

Resultados del test visual

Varita mágica 1:

Si escogiste esta varita mágica, eres una persona amable y sensible. Posees un gran corazón. A veces, descuidas tu felicidad con tal de ver alegres a los demás.

Varita mágica 2:

Si seleccionaste esta varita mágica, posees una gran inteligencia y una energía positiva. Destacas por tu entusiasmo. A las personas les encanta estar contigo porque puedes crear un entorno fantástico en cualquier lugar.

Varita mágica 3:

Si escogiste esta varita mágica, tienes la capacidad de expresar tus sentimientos y emociones. Das los mejores consejos. Posees una mente racional. Siempre encuentras la mejor solución para cualquier problema.

Varita mágica 4:

Si seleccionaste esta varita mágica, te valores tal y como eres. Sabes que la perfección no existe. Tienes un corazón sincero. Destacas por ser humilde. Siempre estás feliz con lo que posees. Te da felicidad ayudar a otros.

¿Este test visual te pareció interesante porque te permitió aprender más sobre tu forma de ser o personalidad? Estas pruebas resultan muy interesantes por la información que brindan. ¡Tienen bien ganada su popularidad en las redes sociales! Si quieres participar en otras igual de buenas que esta, te cuento que hay una gran lista que puedes mirar en cualquier momento. Solo tienes que darle clic al siguiente enlace con más test visuales en Depor, y listo. ¿Te animas?

5 test visuales donde tienes que elegir algo para recibir información importante

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

Te recomiendo ver este video

Estas cuatro imágenes develarán rasgos de tu personalidad según tu interpretación. Sigue las instrucciones y descubrirás lo que no sabías de ti.