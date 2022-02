Mira con atención. Un hecho criminal sucedió una soleada mañana y debes averiguar quién de los cinco gemelos que fueron atrapados es el verdadero culpable. Un acertijo visual que se le complicó al comisario, debido a que los sospechosos son gemelos. Sin embargo, aunque estos ‘hermanitos’ visten de forma similar, un pequeño detalle los diferencia. ¿Puedes identificarlo en este desafío visual? Rétate a ti mismo en segundos.

Piensa mucho cada paso que tienes que dar. Usa tu criterio en solo 10 segundos para dar con la respuesta de cuál de ellos es el culpable. Lee cada detalle y revisa la imagen minuciosamente para responder de forma acertada.

Acababa de llegar a esta ciudad, y un hombre que me amenazó con una pistola, ¡se robó mi reloj! -decía un turista en una estación de policía. Se veía así: tenía bigote, unos pantalones azules. No hace falta que siga -lo interrumpió el jefe de policía-. Ya lo sabemos todo, hay cámaras de vigilancia instaladas en toda la ciudad. Podrás identificarlo? Eche un vistazo a esta foto.

IMAGEN DEL RETO VIRAL

¿Cuál de los gemelos es el ladrón? Sé el detective de este acertijo lógico y descúbrelo. (Foto: Genial.Guru)

¿Qué pasó? ¿Aún no lo terminas de resolver? Lamentamos haberte complicado, entonces, tómate unos segundos de más, pero no excedas el tiempo límite, porque no es un desafío complicado.

SOLUCIÓN DEL RETO VIRAL

Ahora bien, solo debes tener dos respuestas a la pregunta “¿lo lograste resolver en el tiempo estimado?”: aquellas son sí o no. Si pudiste resolverlo, bienvenido sea y no te desesperes, que tenemos más virales para ti. Si no lo lograste, mira la imagen que viene a continuación, pues ahí te mostramos la ubicación exacta del objetivo de la nota.

Solución: de todos los gemelos, Le es el ladrón. (Foto: Genial.Guru)

