Son muchos los usuarios que aseguran que el siguiente test de personalidad tiene la facultad de mostrarte distintos aspectos de tu forma de ser con tan solo responder qué es lo primero que nuestros ojos llegaron a visualizar en la imagen que acompaña a la prueba. Qué viste, ¿un tigre o un león?

Y para descubrir esos resultados del test de personalidad tendrás que seguir los siguientes pasos: aléjate un poco de la imagen y luego observa brevemente la misma. Bastará con que mires tan solo 2 segundos para que tus ojos logren captar algún elemento.

Si ya tienes en mente tu respuesta, lo que debes hacer a continuación es buscar su significado en la lista de resultados que dejaremos líneas más abajo. Allí, conocerás las revelaciones y qué es lo que oculta tu ‘interior’.

Imagen del test de personalidad

Aquí tendrás que decirnos qué fue lo viste primero en la imagen del test de personalidad y conocerás los resultados.| Foto: namastest

Resultados del test de personalidad

León

Si el león fue el primero en captar tu mirada, quiere decir que eres una persona fuertemente independiente. El control es una máxima para vos que debes poseer en todo momento. De no ser así, la situación se te va de las manos dejando que te inunde la desesperación y desorientación. Como el rey de la selva, tienes un status que mantener y responsabilidades que vienen con él. Si bien no te importa lo que el resto piense sobre vos, es importante que legitimen tu posición, hecho que se logra actuando con honestidad y astucia. La libertad es la brújula de tu vida, ya que sueles huir de las situaciones en las que no hay opciones o escapatoria visible, o incluso cuando eres vos el que recibe y no da las órdenes.

Tigre

La franqueza y brutal honestidad del tigre no tiene comparación. Los que ven al felino a rayas son enemigos de la hipocresía y la falsedad. Tu admiración por la verdad te hace levemente impulsivo a decir lo que piensas, a veces trayéndote problemas por tu falta de tacto. En línea con estos valores, la responsabilidad es otro principio que figura en tu podio. Muestras mucho compromiso con las actividades que realizas, y eso te lleva a querer darle fuerza a tu crecimiento personal. También trabajas bien en equipo, donde valoran tu proactividad y búsqueda de nuevos frentes innovadores que cruzar.

¿Qué es un test de personalidad?

Los test de personalidad se usan comúnmente en el área de la psicología clínica. Estas pruebas son herramientas que permiten evaluar rasgos psicológicos y de comportamientos de un individuo en específico con el objetivo de identificar la forma habitual de reacción frente a determinadas circunstancias.