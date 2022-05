En TikTok, se viralizó el dramático caso de un joven de México que descubrió que su novia le era infiel tras ir a recogerla al aeropuerto. La escena fue registrada en video, pues un amigo suyo se encontraba grabándolo todo.

En el clip, se puede ver que el chico había llegado al aeropuerto para, supuestamente, darle la bienvenida a su pareja; sin embargo, llamó su atención que otro hombre tuviera un cartel con el nombre de su novia: Azul.

Aunque sus amigos le decían que se trataría de la misma persona, el joven se negaba a pensar algo malo de su pareja.

“Es otra Azul” o “tal vez es su mamá o su tía”, fueron algunas de las explicaciones con las que alimentaba su esperanza.

Video viral de TikTok:

Finalmente, aparece la chica, quien apenas llegada al lugar corrió hacia los brazos del otro hombre. Tras ello, el joven gritó el nombre de la joven y la encaró.

“¿No te da vergüenza? Ya no quiero estar contigo, ya no te amo”, dijo la chica, rechazando al muchacho, quien terminó decepcionado tras el incidente.

La dramática historia se viralizó en TikTok, generando una gran cantidad de reacciones en la popular plataforma, siendo la mayoría de apoyo hacia el chico que descubrió el engaño.

“Eres bendecido, Dios te mostró las cosas antes de avanzar, ahí no es, la persona honesta termina antes como tiene que ser antes de empezar con otro”; El otro se siente ganador, hasta que le haga lo mismo...”; “El karma dice: ‘amarás a quien no te ama, por no haber amado a quien te amó', y ya le llegará el karma a ella”; “lo único que me alegra es que ahí estaba tu amigo para darte apoyo y consuelo, hay muchos que no tienen un amigo que les diga ánimo tu vales mucho”, fueron algunos de los comentarios.