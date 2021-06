Al día siguiente de las Elecciones Federales y Locales en México del 6 de junio, la influencer Mariana Rodríguez Cantú se convirtió en tendencia en las redes sociales luego de que su esposo Samuel García, candidato de Movimiento Ciudadano, se hiciera del triunfo y se convertirá en el próximo gobernador del estado de Nuevo León.

Para muchos, la presencia de la joven ayudó a que la candidatura de su pareja despegara, por lo que no dudaron en felicitarla por su gran labor durante la campaña electoral. “Si alguien se esforzó en la campaña y es la clave del éxito de ese hombre es esa mujer” y “Aquí en Nuevo León el trabajo de campaña fue de Mariana Rodríguez, no sé los demás estados. No se cuelguen medallas que no les corresponden” fueron algunos de los mensajes que se leyó en Twitter.

Debido a la atención que acaparó la joven, te contamos todo lo que debes saber de la bloguera que se convertirá en la primera dama de dicho estado.

La bloguera junto al nuevo gobernador de Nuevo León. (Foto: Mariana Rodríguez / Instagram)

¿QUIÉN ES MARIANA RODRÍGUEZ?

Mariana Rodríguez nació el 10 de agosto de 1995 en Monterrey. Cuando era pequeña tomó clases de ballet y a la edad de nueve años se convirtió en asistenta de baile, a los 13 años comenzó a modelar después de que sus tías la llevaran a una sesión de fotos. Debido a su talento fue contactada por un agente.

Su madre es una maestra y su padre un empresario de muebles. La joven de 25 años estudió Psicología Organizacional en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), de donde egresó con un promedio de 9.6.

Es dueña de la marca de maquillaje Mar Cosmetics. “Me gustaría ser de las empresarias más grandes y más exitosas de México”, señaló la muchacha en un video titulado “50 cosas sobre mí”.

La joven es el rostro de varias marcas. (Foto: Mariana Rodríguez / Instagram)

Tiene fascinación por la moda y le gusta estar al tanto con lo último en cuanto a vestir, la bloguera es amante del deporte, especialmente del cycling, que practica junto a su hermana menor.

Conoció a Samuel García cuando cursaba el tercer semestre de su carrera durante un viaje a Puerto Vallarta. Se enamoraron y aunque su relación tuvo altas y bajas, tras varios años decidieron formalizar y se casaron. Su matrimonio se realizó a puertas cerras en una iglesia de Monterrey, pero fue muy cuestionada por realizarse en plena pandemia de COVID-19. Ellos señalaron que la boda fue apresurada porque esperaban su primer hijo, pero pocas semanas después, perdieron al bebé.

La pareja se casó en plena pandemia. (Foto: Mariana Rodríguez / Instagram)

En su cuenta de Instagram tiene más de un millón y medio de seguidores, donde publica fotos y videos de su día a día, tanto de su vida personal como la campaña que realizó al lado de su esposo.

En sus redes sociales promociona productos de marcas conocidas que la contratan como embajadora. Asimismo, es fundadora de la compañía Body By Vi, en el que ofrece kits de suplementos nutricionales.