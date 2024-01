El siguiente test visual tiene la particularidad de revelar un aspecto muy complejo de nuestra vida. Esta prueba podrá indicar cuál es tu mayor miedo inconsciente, ese que no sabes que posees, pero que cuando lo tienes al frente no puedes superarlo. Para acceder a esa información, el único requisito es que seas sincero al momento de responder lo que captaste de inmediato. Es importante además reconocer que no existe respuesta correcta ni incorrecta, ya que únicamente vamos a intentar examinar en tu interior y tu mente.

Mira la imagen del test visual

Tienes que indicar lo que llegas a identificar en la imagen del test visual y conocerás los resultados.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

SI VISTE UNA NIÑA:

Significa que tienes miedos reprimidos de la infancia, los cuales todavía te atormentan. Cuando uno es niño, vive diferentes experiencias que pueden generar algún miedo o inseguridad que se manifiesta en la vida adulta de diferentes maneras. Es posible que hayas vivido algo en tu infancia que te despierte miedos inconscientes en tu adultez, los cuales pueden afectar a tu capacidad de tomar decisiones y asumir responsabilidades.

SI VISTE UNA MARIPOSA:

Esto significa que tu mayor miedo inconsciente es la pérdida. A lo largo de tu vida has perdido seres queridos, ya sea porque se alejaron o fallecieron, y por lo tanto te agobia ese sentimiento de tristeza por la pérdida. Es por eso que sueles reprimir esas emociones, lo cual genera que no expreses tus sentimientos de dolor y además evitas trabar fuertes vínculos con los demás para ya no sentir el dolor de otra pérdida en tu vida.

SI VISTE UNA FRAMBUESA:

Esto es una señal de que tu mayor miedo inconsciente tiene que ver con el amor. Estas luchando por combatir tus inseguridades, es por eso que tu mayor miedo es negarte al amor y a tener una relación estable sin ser consciente de ello. Te aterra el dar un paso en falso y alejar a una persona que amas sin darte cuenta de que lo estás haciendo. También, tienes miedo a perder lazos profundos con tus seres queridos, ya sea familiares o amigos.

SI VISTE UNA ARAÑA:

Esto puede significar que tengas miedo a estar en un entorno en donde no te sientas seguro. La seguridad es algo importante para ti, por ende, siempre estás a la defensiva por si alguien intenta hacerte daño e inconscientemente sueles encontrar detalles que consideras peligrosos, aunque estés en un entorno con personas de confianza.

SI VISTE ÁRBOLES:

Significa que tienes un conflicto interior que aún no has resuelto. Tal vez te ha quedado algo pendiente con alguna persona en tu vida o algún sueño frustrado. Esto genera que tengas miedo a que este detalle afecte tu relación con los demás y generar una división emocional inconsciente con tus seres queridos.

SI VISTE OSOS DE PELUCHE:

Significa a que tu mayor miedo inconsciente es, precisamente, el tener miedo. El miedo es algo que nos frena para hacer cosas y estás negado a pasar por una situación así, en donde te sientas vulnerable e inseguro para hacer algo.

¿Cómo cambiar la personalidad?

Nuestra personalidad suele ser estable, pero puede cambiar conforme pase el tiempo. Aunque es difícil, se puede lograr con esfuerzo y dedicación en caso de presentar una mala conducta. Algunas opciones para conseguir ello es asistir a terapia, cambiar hábitos y aprender nuevas habilidades.

