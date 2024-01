El siguiente test visual tiene la finalidad de darte muchas luces sobre tu personalidad. En realidad de resolver correctamente esta prueba llegarás a conocer más aspectos de tu vida pasada. ¿Estás listo para estas revelaciones? Observa con mucho cuidado la gráfica y elige solo a uno de los relojes que aparecen en ella. Tu decisión debe estar guiada por tus gustos, por lo tanto esta debe ser sincero. Te recomendamos no cambiar de respuesta en el transcurso, pues podrás recibir información que no será de tu agrado. Añadimos que ninguna respuesta es correcta ni incorrecta, todo quedará a interpretación.

Mira la imagen del test visual

Es importante que seas muy sincero al momento de elegir una de las alternativas que aparecen en el test visual.| Foto: namastest

Conoce los resultados del test visual

Si has elegido el reloj número 1: Es muy probable que haya muchas cosas sobre las que tengas creencias limitantes relacionadas con los votos que hiciste en una vida anterior. Puede significar que fuiste clérigo en una vida pasada o que estuviste en una comunidad religiosa.

Si has elegido el reloj número 2: Si te atrae este reloj, es muy probable que todavía estés fuertemente conectado con la vida en la que experimentaste el amor no correspondido. Si no puede mantener una relación sana en esta vida, es posible que tenga una fuerte creencia de una vida pasada de que no es digno de amor o que sus seres queridos nunca se fijan en usted.

Si has seleccionado el reloj número 3: Esta carta dice que fuiste chamán en una vida pasada. Además, todo aquel que vea este mapa debe ser consciente de que existen grandes limitaciones financieras en esta vida. En una vida pasada, eras un chamán en tu tribu y ella cuidaba de ti; te traía todo tipo de necesidades como señal de gratitud.

La importancia del autoconocimiento

En la página web cepsicologia.com se explica que el autoconocimiento es fundamental, ya que le permite a una persona saber lo que quiere en la vida, “ya sea en grandes proyectos o en el día a día”. Además, le permite gestionar mejor sus emociones, “incluso en las situaciones más difíciles”.

