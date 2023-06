Como ingresaste a esta nota de Depor, puedo pensar que quieres poner a prueba tu visión y eso está bien. Es una excelente decisión. El reto viral que te presento aquí es perfecto para ello. Varios usuarios, que ya se sumaron al desafío, lo ubican como uno de los mejores contenidos que existen. Sí, al mismo nivel que “el que te permitirá saber si tu forma de ser es la de una buena o mala persona” y “el que expondrá tu personalidad, según el ombligo que tengas”.

¿En qué consiste el reto viral? Pues esta vez tu misión es ubicar la palabra ‘CERRO’ en la imagen. Te recomiendo que no te confíes. La tarea no es nada fácil de realizar. Debes abrir bien los ojos y prestar mucha atención a cada detalle de la ilustración para cantar victoria.

Encuentra la palabra ‘CERRO’ en la imagen

Si en caso aún no te has dado cuenta, la imagen del desafío es una creación de MDZ Online. A primera impresión parece que solo hay palabras ‘PERRO’, pero eso está muy lejos de ser verdad, pues también está el término ‘CERRO’. Lo bueno es que no debes encontrarla en cuestión de segundos.

RETO VIRAL | En esta ilustración, que posee un globo de diálogo de color azul con bastantes palabras ‘PERRO’, está el término ‘CERRO’. (Foto: MDZ Online)

La solución del reto viral

En este punto de la nota de Depor me encargo de dar a conocer la solución del reto viral. Si no pudiste encontrar la palabra ‘CERRO’, no hay ningún problema. Esto es solo un juego. A continuación sabrás su ubicación en la imagen.

RETO VIRAL | En esta imagen, que posee un globo de diálogo de color plomo donde hay muchas palabras ‘PERRO’, se indica dónde está el término ‘CERRO’. (Foto: MDZ Online)

¿Qué es un reto viral?

Un reto viral es lo que necesitas para divertirte de una manera sana. Algunos consisten en hallar errores, una persona, animal, objeto o palabra en una imagen. Otros, en tanto, piden averiguar el número exacto de figuras geométricas que hay en una ilustración. A veces, poseen un límite de tiempo. En otras palabras, tienen que ser superados rápidamente. También se les conoce como desafíos, pruebas visuales, acertijos visuales o lógicos.

