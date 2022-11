Estos acertijos visuales ayudan a desarrollar nuestras habilidades cognitivas, como el que verás y que solo logró ser resuelto por un pequeño porcentaje. Presta mucha atención a los detalles, ya que estos te ayudarán a ubicar el lugar exacto de la silueta de vaca distinta. Hay en la imagen de esta prueba una que tiene un detalle sin igual y es adonde tu ojo, especialista en este tipo de notas, debe apuntar. Trata de encontrarla si crees que estás hecho para desafíos como este, pero ojo a cada detalle y a la propuesta de tiempo que la nota exige.

Como ya comentamos líneas atrás, tienes que buscar ese objetivo en un acertijo visual que es de los más famosos en el mundo de las redes sociales. Cabe destacar que más de un cuadro de ‘jaqueca’ o ‘migraña’ ha causado este desafío en países como México, Argentina, España o Estados Unidos, donde cientos de usuarios no demoraron en manifestar cuán difícil ha sido encontrarle la solución en el tiempo estimado.

IMAGEN DEL ACERTIJO VISUAL

¿Ves a la vaca que se diferencia de las demás? El acertijo visual que no te será fácil. (Foto: Genial.Guru)

SOLUCIÓN DEL ACERTIJO VISUAL

Te pedimos que no entres en pánico si no logras dar con la respuesta. Recuerda que muchas de estas notas son tendencia en países como Estados Unidos, México, Perú, Argentina, Colombia y España por lo complicado que es el reto de encontrar el objetivo en cuestión de segundos. Si no formaste parte del selecto grupo de genios que han conseguido cumplir este desafío, tranquilo, te invitamos a ver la solución y a compartirlo con tus amigos.

Solución del acertijo visual: aquí ves a la vaca que se diferencia de las demás. (Foto: Genial.Guru)

¿Te gustó el acertijo visual de esta semana? Te felicitamos si lograste cumplir con el desafío. Y si no, pues te animamos a seguir probándote con este tipo de retos. ¿Quieres ver más virales como este? Aquí te contamos cómo hacerlo. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas? Tu momento es ahora.

¿QUÉ ES UN ACERTIJO VISUAL?

Un acertijo visual es una gran alternativa de entretenimiento para usuarios que tienen tiempo libre y desean aprovecharlo al máximo. Consiste en encontrar una persona, animal, objeto o número en una imagen. Algunos tienen un tiempo límite y otros no. También son conocidos como retos virales, desafíos, pruebas visuales o acertijos. Eso sí, todos son divertidos.

¿CÓMO SE ORIGINARON?

Los acertijos visuales fueron creados con el fin de divertir a las personas. Ganaron popularidad en redes sociales debido a la pandemia de COVID-19, pues muchos usuarios, en su afán de evitar contagios, se quedaban en sus respectivas casas. Es ahí donde vieron como alternativas de entretenimiento a los acertijos virales. Hoy en día, estas pruebas están por todos lados.