La variedad de animales que puedas observar no depende de tu estado emocional, sino de tu capacidad de percepción. En este test visual, no se medirá tu inteligencia ni nada por el estilo, solo qué percibiste primero y la sinceridad de tu respuesta, pues ello conllevará a la resolución de varios conflictos internos que puedas tener. Trata de fijarte en ello y no irte por las ramas, responde qué animal viste primero y analiza lo que líneas abajo te puede servir o no a ti.

En este nuevo test visual, conocerás más a fondo los secretos de tu inconsciente y de una manera sencilla: solo respondiendo la sencilla pregunta de qué es lo que ves primero en la imagen. Te aconsejamos ubicarte en un lugar donde haya poco ruido para que resuelvas la prueba de manera óptima. Asimismo, te recordamos que no existe un tiempo límite, así que tómalo con calma y concéntrate. ¡Hazle caso a tu intuición!

IMAGEN DEL TEST VISUAL

Observa detenidamente el test visual y responde qué animal viste primero: te sorprenderá. (Foto: Genial.Guru)

RESPUESTAS DEL TEST VISUAL

Mantis religiosa

Si lo primero que viste fue una mantis religiosa, eres una persona que disfruta de la soledad pero no lo confunda con ser solitario, sino que eres alguien que se siente cómodo consigo mismo y no necesitas de alguien más para sentirte completo. Asimismo, prefieres las cosas duraderas a algo efímero, también eres muy inteligente y analizas cada aspecto de tu vida. Sin embargo, en muchas ocasiones esa astucia te lleva a ser manipulador con tus seres queridos.

Mariposa

En caso hayas visto una mariposa, esto indica que te tomas el tiempo necesario para cada acción que realices en tu vida, tanto para tu desarrollo personal como para disfrutar y gozar con amigos o familia. De igual manera, consideras a la paciencia como parte del placer, por lo que llegas a transmitir muchas sensaciones como alegría, esperanza y buena disposición.

Águila

Si viste un águila en primera instancia, significa que eres alguien que aprovecha su libertad al máximo, siempre estás dispuesto a probar nuevas experiencias y a aventurarte en lo desconocido. Confías mucho en ti, crees que puedes conseguir todo lo que te propones si trabajas y te esfuerzas por ello. Sin embargo, tu carácter fuerte a veces puede generarte conflictos con las demás personas: por lo que perderás gente pero los que se queden a tu lado serán los que te quieren de verdad.

Paloma

Eres una persona que, al igual que lo que simbolizan las palomas, transmites mucho paz y esperanza a las demás personas, por lo que no tienes dificultad en relacionarte con otros. Te resaltas por ser muy optimista y ver la luz hasta en los momentos más oscuros. Además, eres alguien que siempre lucha por ser mejor persona y por ello no priorizas lo material, sino lo trascendental. Aunque, recuerda, no debes descuidar la realidad de la vida.

Perro

Si llegaste a ver un perro, eres una persona sumamente leal a tu familia y muchas veces tu felicidad dependerá de las relaciones afectivas que hayas construido. Siempre buscas ayudar a tus seres queridos y animas a quien lo necesite. Eres alguien extrovertido y generas confianza en los demás, haciendo que las personas se sientan protegidas. No obstante, a veces esa dependencia de hacer feliz a los demás puede generarte conflictos internos.

Lobo

En la actualidad existe el rumor de que los lobos son solitarios, pero en realidad no lo son, sino que simplemente disfrutan de su privacidad junto a sus seres más cercanos. Es decir, eres alguien que no necesite irte de fiesta cada fin de semana, debido a que prefieres estar con tu familia o amigos realizando un plan más tranquilo. Te caracterizas por saber escoger tus amistades y confiar en ellos, sentimiento recíproco por parte de tus amigos.

¿Qué te pareció este test visual? ¿Colmó tus expectativas? Pues te felicitamos si lograste saber más de ti y de tu forma de ser o pensar. Y si no te caló hondo, no te preocupes. Así como esta prueba, hay otro tipo de virales entre desafíos y retos que serán de tu agrado. Te alentamos a seguir probándote con este tipo de desafíos. Para ello, solo tienes que seguir el siguiente enlace: más retos virales en Depor , y listo. ¿Qué esperas?

¿QUÉ ES UN TEST VISUAL?

Los test de personalidad, según analistas, son un instrumento experimental cuyo objetivo es el medir o evaluar una característica psicológica específica. Es por ello que se han vuelto muy populares en las redes sociales pues, según el tipo que sea (cuestionarios, proyectivos y actitudinario) va a definir diversos rasgos que quizá no conocías acerca de ti y de lo que piensas sobre las cosas.

Nosotros acumulamos a lo largo de nuestras vidas experiencias que forjan nuestra forma de ser, nuestra personalidad o nuestro carácter para afrontar ciertas vivencias del día a día. Dentro de ellas, constan las experiencias traumáticas que se acumulan en nuestro subconsciente y que florecen cuando estamos frente a cierto estímulos.

¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

Los test de personalidad son pruebas que se realizan a los candidatos a un puesto de trabajo, con el propósito de conocer sus aptitudes, intereses y las características de su personalidad. Además, sirven para poder tener fundamentos para pronosticar si el postulante en cuestión se adecuará con éxito a los valores y al equipo de trabajo de tu organización.

ORIGEN DE LOS TEST VISUAL

De acuerdo a Wikipedia , los primeros test de personalidad fueron desarrollados en 1920 y tenían como objetivo facilitar el proceso de selección de personal, particularmente en las fuerzas armadas. Ahora, en estos tiempos, muchos usuarios de distintas partes del mundo tienen interés en saber más sobre su forma de ser, que es para lo que se suelen utilizar estas pruebas.