Todo fue un susto, pero una alarma a lo que pueda ser el futuro de esta especie. Un tiburón azul se hizo presente en las playas del Callao, en Perú, donde fue visto por pescadores que decidieron subir el video a redes sociales y que no tardó en viralizarse. Gran susto causó entre miles de usuarios de Twitter, aunque se produjo una confusión entre si realmente se trataba de un tiburón o un tollo, una especie de la misma familia.

El video que el usuario @callao_soy en Twitter y fue replicado por miles de usuarios del país sudamericano, muestra a este espécimen nadar de lo más tranquilo en aguas no profundas, muy cerca a la costa peruana.

Debido a esto, se desató la alarma hacia los bañistas que aún aprovechan los rayos del sol en la ciudad para que tomen sus precauciones. Sin embargo, autoridades como @Oceana_Peru alentaron a tener cuidado y no alarmarse. “En el Perú existen más de 60 especies y como cualquier animal silvestre no debe ser manipulado ni violentado. !Recuerda que los humanos no son presa para esta especie!”.

VIDEO VIRAL COMPLETO

Tiburón fue visto en el mar de Perú y alarmó a los bañistas. (Video fuente: Twitter/callao_soy)

¿Cómo diferenciar un tiburón?

Oceana, a su vez, aprovechó la oportunidad para instar a la población no solo a mantener la calma, sino también a instruirse respecto a este animal y sus especies, cómo identificarlo según sus aletas y otras características.

“Esta guía fue diseñada para utilizarse como material de apoyo para la identificación de las principales especies de tiburones, a través de sus aletas, que son comercializadas internamente en el Perú y que además son exportadas a los mercados asiáticos”, reza el comunicado. Puedes descargar AQUÍ el informe completo .

